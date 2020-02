Sợ phải xếp hàng, nhiều người ùn ùn đi mua vàng sát ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài là ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch. Năm nay, ngày vía Thần Tài rơi vào thứ 2 (tức ngày 3/2 Dương lịch). Tại Hà Nội, chưa đến ngày vía Thần Tài nhưng nhiều người đã ùn ùn kéo nhau đi mua vàng. Theo quan niệm xưa, Thần Tài là vị thần mang ý nghĩa tâm linh mang tài lộc cho mỗi gia đình. Nên ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng thì sẽ gặp may mắn, tài lộc sung túc suốt cả năm. Đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh thì việc cúng Thần Tài đã trở nên quan trọng trong cuộc sống. Người dân thoải mái lựa chọn các sản phẩm vàng sát ngày vía Thần Tài, khỏi phải lo chen lấn, xếp hàng chờ đợi đến lượt. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Dương Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết: “Để chuẩn bị cho ngày Thần Tài năm nay, DOJI đã tung ra 280.000 sản phẩm đa dạng, tăng 30% so với dịp Thần Tài năm ngoái, đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong đó, các sản phẩm đúc hình chuột của DOJI được dự báo sẽ là dòng sản phẩm hút khách. Tại các Chi nhánh, điểm bán hàng của DOJI, nhiều sản phẩm đã lên kệ như sản phẩm Đồng vàng Kim Tý Phát Lộc với hình ảnh chú Chuột tả thực thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn và tích trữ của cải. Sản phẩm Đồng vàng Kim Tý Chiêu Tài với hình ảnh chú Chuột ngộ nghĩnh, tinh nhanh giúp phát triển sự nghiệp, thuận lợi hơn trong công việc và làm ăn phát đạt”. Không phải xếp hàng dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya để mua vàng cầu may mắn, tài lộc trong ngày vía Thần Tài nhiều người có thể thoải mái hơn khi đi mua vàng trước. “Các sản phẩm Đồng vàng Kim Tý của DOJI được tính theo giá niêm yết của vàng SJC, với trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, đáp ứng tối đa nhu cầu tích trữ - đầu tư - quà tặng, linh hoạt với mọi khả năng tài chính của khách hàng. Chính vì vậy, Đồng vàng Kim Tý đang giữ vị trí quán quân trong bộ sưu tập sản phẩm DOJI tung ra trong dịp Thần Tài này. Đặc biệt, siêu phẩm Âu vàng Phúc Long được sản xuất bằng công nghệ 3D đỉnh cao vừa mới ra mắt của DOJI được dự báo sẽ tiếp tục khuấy đảo thị trường Vàng Thần Tài năm nay”, đại diện DOJI cho biết. Trọng lượng vàng được làm đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Khách hàng thoải mái lựa chọn sản phẩm. Nhiều khách phấn khích chụp lại ảnh sản phẩm chia sẻ với người thân, bạn bè. Nhiều người đi mua vàng trước ngày vía Thần Tài còn được tặng khẩu trang miễn phí để phòng ngừa lây nhiễm virus corona đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ngày vía Thần Tài là ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch. Năm nay, ngày vía Thần Tài rơi vào thứ 2 (tức ngày 3/2 Dương lịch). Tại Hà Nội, chưa đến ngày vía Thần Tài nhưng nhiều người đã ùn ùn kéo nhau đi mua vàng. Theo quan niệm xưa, Thần Tài là vị thần mang ý nghĩa tâm linh mang tài lộc cho mỗi gia đình. Nên ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng thì sẽ gặp may mắn, tài lộc sung túc suốt cả năm. Đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh thì việc cúng Thần Tài đã trở nên quan trọng trong cuộc sống. Người dân thoải mái lựa chọn các sản phẩm vàng sát ngày vía Thần Tài, khỏi phải lo chen lấn, xếp hàng chờ đợi đến lượt. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Dương Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết: “Để chuẩn bị cho ngày Thần Tài năm nay, DOJI đã tung ra 280.000 sản phẩm đa dạng, tăng 30% so với dịp Thần Tài năm ngoái, đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong đó, các sản phẩm đúc hình chuột của DOJI được dự báo sẽ là dòng sản phẩm hút khách. Tại các Chi nhánh, điểm bán hàng của DOJI, nhiều sản phẩm đã lên kệ như sản phẩm Đồng vàng Kim Tý Phát Lộc với hình ảnh chú Chuột tả thực thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn và tích trữ của cải. Sản phẩm Đồng vàng Kim Tý Chiêu Tài với hình ảnh chú Chuột ngộ nghĩnh, tinh nhanh giúp phát triển sự nghiệp, thuận lợi hơn trong công việc và làm ăn phát đạt”. Không phải xếp hàng dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya để mua vàng cầu may mắn, tài lộc trong ngày vía Thần Tài nhiều người có thể thoải mái hơn khi đi mua vàng trước. “Các sản phẩm Đồng vàng Kim Tý của DOJI được tính theo giá niêm yết của vàng SJC, với trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, đáp ứng tối đa nhu cầu tích trữ - đầu tư - quà tặng, linh hoạt với mọi khả năng tài chính của khách hàng. Chính vì vậy, Đồng vàng Kim Tý đang giữ vị trí quán quân trong bộ sưu tập sản phẩm DOJI tung ra trong dịp Thần Tài này. Đặc biệt, siêu phẩm Âu vàng Phúc Long được sản xuất bằng công nghệ 3D đỉnh cao vừa mới ra mắt của DOJI được dự báo sẽ tiếp tục khuấy đảo thị trường Vàng Thần Tài năm nay”, đại diện DOJI cho biết. Trọng lượng vàng được làm đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Khách hàng thoải mái lựa chọn sản phẩm. Nhiều khách phấn khích chụp lại ảnh sản phẩm chia sẻ với người thân, bạn bè. Nhiều người đi mua vàng trước ngày vía Thần Tài còn được tặng khẩu trang miễn phí để phòng ngừa lây nhiễm virus corona đang diễn biến hết sức phức tạp.