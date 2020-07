So kè tài sản kếch xù của 2 đại gia nhiều vợ nhất Việt Nam

Không phải là người trong làng giải trí nhưng đại gia Đức An lại chẳng hề xa lạ với truyền thông. Cuối năm 2015, đại gia Đức An tổ chức lễ đính hôn với cựu người mẫu Phan Như Thảo. Trước khi xây dựng gia đình và có một tổ ấm hạnh phúc với Phan Như Thảo hiện tại, đại gia Đức An đã trải qua 3 cuộc hôn nhân dang dở. Trong đó, ồn ào nhất là cuộc ly hôn ầm ĩ với siêu mẫu ngọc Thúy. Đại gia Nguyễn Đức An là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Không ai biết được sự thật, doanh nhân Việt kiều Nguyễn Đức An có bao nhiêu tiền, nhưng riêng số tiền người đàn ông này đầu tư về Việt Nam từ năm 2007 đến 2008 đã tới 288 tỷ đồng.



Ông sở hữu rất nhiều bất động sản rải rác khắp phía Nam, cổ phiếu, tiền tiết kiệm tại ngân hàng, nhiều xe ô tô và nhiều bất động sản giá trị ở nước ngoài. Hiện, số tiền mà đại gia Đức An lo cho hai con của vợ cũ khoảng 700 triệu đồng/tháng. Đại gia Lê Ân được người dân thành phố biển Vũng Tàu nhắc đến nhiều bởi hành trình lập nghiệp truân chuyên, sự giàu có nức tiếng cùng những mối tình ồn ào đã đi qua cuộc đời ông. Đại gia Lê Ân từng xôn xao dư luận khi cưới vợ trẻ kém đến 54 tuổi. Theo đó, năm quyết định lấy vợ thứ 6, vị đại gia đã bước sang tuổi 74, còn cô Mai Thị Mai mới tròn đôi mươi. Đám cưới của đại gia Lê Ân với người vợ trẻ trở thành sự kiện được nhiều người bán tán khi không chỉ đoàn rước dâu gồm một dàn siêu xe, trong đó có một chiếc trị giá 20 tỷ đồng mà riêng phần sính lễ cho nhà gái trị giá 1 tỷ đồng gồm 500 triệu đồng tiền mặt, 500 triệu đồng nữ trang. Đại gia Lê Ân cũng là người có độ chiều vợ không ai sánh bằng. Ông từng chi tới 6 tỷ đồng để mua chiếc giường Hoàng gia nhập khẩu từ nước ngoài về. Ngoài ra, ông còn tặng ô tô và xây vường cây căn quả nhiều tỷ đồng tặng vợ.

