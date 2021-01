Sợ béo, chị em lùng mua bánh chưng gạo lứt về ăn Tết

Khác với những năm trước, thị trường Tết Nguyên đán 2021 xuất hiện loại bánh chưng gạo lứt dành riêng cho các chị em sợ tăng cân. Trên chợ mạng, bánh chưng gạo lứt được rao bán với giá từ 55.000 - 100.000 đồng/chiếc, tùy trọng lượng. Theo người bán, bánh chưng gạo lứt có cách chế biến tương tự bánh chưng truyền thống. Tuy nhiên, thay vì gạo trắng, vỏ bánh được làm bằng gạo lứt. Nhân bánh vẫn là đỗ xanh và thịt lợn. Một số tiểu thương thay thịt lợn bằng ức gà. Chị Thanh Dương (Ba Đình, Hà Nội) tiết lộ rất thích ăn bánh chưng song lại sợ béo. Năm nay, thấy nhiều người bán bánh chưng bằng gạo lứt với hàm lượng dinh dưỡng thấp, ăn không lo béo nên chị mua thử một cặp về ăn thử. Theo chị Dương, bánh chưng gạo lứt có màu đỏ tím khác màu xanh của bánh truyền thống. Khi ăn có cảm giác no lâu, đỡ ngán so với các loại nếp thông thường. Chị Hoa Thúy (chuyên nhận làm bánh chưng gạo lứt ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị rao bán bánh chưng cách đây khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, chị Thúy hiện không nhận đơn đặt bánh chưng gạo lứt thêm nữa vì số lượng khách đặt khá nhiều, sợ không làm kịp. Cô Mai An (một tiểu thương trên chợ mạng) chia sẻ, bánh chưng gạo lứt đang là mặt hàng bán chạy nhất nhà cô. Khách mua chủ yếu là giới trẻ, phụ nữ và dân tập thể hình. Nhiều khách đặt bánh nhà cô An từ bây giờ nhưng phải đến 28, 29 Tết mới nhận hàng. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Độc đáo gói bánh chưng bằng máy. Nguồn: VTV24.

Khác với những năm trước, thị trường Tết Nguyên đán 2021 xuất hiện loại bánh chưng gạo lứt dành riêng cho các chị em sợ tăng cân. Trên chợ mạng, bánh chưng gạo lứt được rao bán với giá từ 55.000 - 100.000 đồng/chiếc, tùy trọng lượng. Theo người bán, bánh chưng gạo lứt có cách chế biến tương tự bánh chưng truyền thống. Tuy nhiên, thay vì gạo trắng, vỏ bánh được làm bằng gạo lứt. Nhân bánh vẫn là đỗ xanh và thịt lợn. Một số tiểu thương thay thịt lợn bằng ức gà. Chị Thanh Dương (Ba Đình, Hà Nội) tiết lộ rất thích ăn bánh chưng song lại sợ béo. Năm nay, thấy nhiều người bán bánh chưng bằng gạo lứt với hàm lượng dinh dưỡng thấp, ăn không lo béo nên chị mua thử một cặp về ăn thử. Theo chị Dương, bánh chưng gạo lứt có màu đỏ tím khác màu xanh của bánh truyền thống. Khi ăn có cảm giác no lâu, đỡ ngán so với các loại nếp thông thường. Chị Hoa Thúy (chuyên nhận làm bánh chưng gạo lứt ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị rao bán bánh chưng cách đây khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, chị Thúy hiện không nhận đơn đặt bánh chưng gạo lứt thêm nữa vì số lượng khách đặt khá nhiều, sợ không làm kịp. Cô Mai An (một tiểu thương trên chợ mạng) chia sẻ, bánh chưng gạo lứt đang là mặt hàng bán chạy nhất nhà cô. Khách mua chủ yếu là giới trẻ, phụ nữ và dân tập thể hình. Nhiều khách đặt bánh nhà cô An từ bây giờ nhưng phải đến 28, 29 Tết mới nhận hàng. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Độc đáo gói bánh chưng bằng máy. Nguồn: VTV24.