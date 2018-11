Cận cảnh Airbus A321, mẫu máy bay gặp sự cố khi khai thác 2 tuần

Chuyến bay VJ356 vừa gặp sự cố nghiêm trọng khi tiếp đất tại sân bay Buôn Ma Thuột được thực hiện bởi tàu bay Airbus A321 số đăng ký quốc tịch VN-A653 được Vietjet Air mới tiếp nhận và đưa vào khai thác thuơng mại từ ngày 15/11. A321 thuộc dòng máy bay A320 của Airbus gồm 4 mẫu A318, A319, A320 và A321 có sức chứa từ 100 đến 240 ghế. Đây là dòng máy bay thân hẹp một lối đi bán chạy nhất thế giới. Ảnh: Vietjet Air. Airbus nổi tiếng với việc sản xuất từng bộ phận riêng lẻ của các dòng máy bay ở nhiều quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, xứ Wales, sau đó sẽ vận chuyển chúng đến một nơi cuối cùng để lắp ráp hoàn thiện. Trong ảnh là một tàu bay Airbus A321 đang được lắp ráp bên trong nhà máy tại thành phố Mobile, bang Alabama, Mỹ. Ảnh: New York Times. Bên trong thân máy bay Airbus A321 trước khi lắp đặt các bộ phận như ghế, khoang chứa hành lý. Ảnh: New York Times. Một động cơ của máy bay Airbus A321 được sản xuất tại nhà máy Pratt & Whitney, thành phố Middletown, bang Connecticut, Mỹ. Ảnh: New York Times. Cánh quạt cho động cơ của tàu bay Airbus A321. Ảnh: New York Times. Cánh của Airbus A321, được sản xuất tại xứ Wales, đang được lắp đặt vào máy bay. Ảnh: New York Times. Mỗi cánh của tàu bay Airbus A321 nặng khoảng 4,5 tấn. Để gắn vào thân máy bay, cần khoảng 1.200 đinh tán mỗi bên. Ảnh: New York Times. Bánh xe, một phần của bộ phận hạ cánh của máy bay Airbus A321. Ảnh: New York Times. Bên trong bộ phận hạ cánh của Airbus A321. Ở đây, máy bay được lắp bộ ổn định phương dọc và ngang cùng đuôi hình nón. Đây cũng là nơi các cửa cho bánh xe, radar và ăng-ten định vị được lắp đặt. Ảnh: New York Times. Khoang buồng lái của tàu bay Airbus A321, nơi hệ thống điều khiển bay sử dụng hoàn toàn tín hiệu điện. Ảnh: New York Times. Mỗi động cơ V250 của Airbus A321 nặng xấp xỉ 2,4 tấn và tạo ra lực đẩy từ 106.000 đến 146.000 Newton mỗi khi cất cánh. Ảnh: New York Times. Theo thông tin từ trang chủ của Airbus, mẫu máy bay A321 có tầm bay 7.400km, số chỗ ngồi tối đa là 244. Kích thước máy bay lần lượt là 44,51m chiều dài, 11,76m chiều cao và 35,8m chiều rộng sải cánh. Ảnh: Airbus.

Chuyến bay VJ356 vừa gặp sự cố nghiêm trọng khi tiếp đất tại sân bay Buôn Ma Thuột được thực hiện bởi tàu bay Airbus A321 số đăng ký quốc tịch VN-A653 được Vietjet Air mới tiếp nhận và đưa vào khai thác thuơng mại từ ngày 15/11. A321 thuộc dòng máy bay A320 của Airbus gồm 4 mẫu A318, A319, A320 và A321 có sức chứa từ 100 đến 240 ghế. Đây là dòng máy bay thân hẹp một lối đi bán chạy nhất thế giới. Ảnh: Vietjet Air. Airbus nổi tiếng với việc sản xuất từng bộ phận riêng lẻ của các dòng máy bay ở nhiều quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, xứ Wales, sau đó sẽ vận chuyển chúng đến một nơi cuối cùng để lắp ráp hoàn thiện. Trong ảnh là một tàu bay Airbus A321 đang được lắp ráp bên trong nhà máy tại thành phố Mobile, bang Alabama, Mỹ. Ảnh: New York Times. Bên trong thân máy bay Airbus A321 trước khi lắp đặt các bộ phận như ghế, khoang chứa hành lý. Ảnh: New York Times. Một động cơ của máy bay Airbus A321 được sản xuất tại nhà máy Pratt & Whitney, thành phố Middletown, bang Connecticut, Mỹ. Ảnh: New York Times. Cánh quạt cho động cơ của tàu bay Airbus A321. Ảnh: New York Times. Cánh của Airbus A321, được sản xuất tại xứ Wales, đang được lắp đặt vào máy bay. Ảnh: New York Times. Mỗi cánh của tàu bay Airbus A321 nặng khoảng 4,5 tấn. Để gắn vào thân máy bay, cần khoảng 1.200 đinh tán mỗi bên. Ảnh: New York Times. Bánh xe, một phần của bộ phận hạ cánh của máy bay Airbus A321. Ảnh: New York Times. Bên trong bộ phận hạ cánh của Airbus A321. Ở đây, máy bay được lắp bộ ổn định phương dọc và ngang cùng đuôi hình nón. Đây cũng là nơi các cửa cho bánh xe, radar và ăng-ten định vị được lắp đặt. Ảnh: New York Times. Khoang buồng lái của tàu bay Airbus A321, nơi hệ thống điều khiển bay sử dụng hoàn toàn tín hiệu điện. Ảnh: New York Times. Mỗi động cơ V250 của Airbus A321 nặng xấp xỉ 2,4 tấn và tạo ra lực đẩy từ 106.000 đến 146.000 Newton mỗi khi cất cánh. Ảnh: New York Times. Theo thông tin từ trang chủ của Airbus, mẫu máy bay A321 có tầm bay 7.400km, số chỗ ngồi tối đa là 244. Kích thước máy bay lần lượt là 44,51m chiều dài, 11,76m chiều cao và 35,8m chiều rộng sải cánh. Ảnh: Airbus.