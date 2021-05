Sấu non, xoài hạt lép, vải đầu mùa... đua nhau rớt giá

Sấu non là loại quả đầu mùa được nhiều người yêu thích. Những ngày gần đây, sấu non đầu mùa bắt đầu được bán nhiều trên chợ mạng và nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội. Tuy nhiên, giá sấu đầu mùa năm nay bất ngờ hạ nhiệt, không cao như mọi năm. Ảnh: Facebook Nếu như mọi năm, sấu non đầu mùa có giá 55.000 - 70.000 đồng/kg, thì năm nay giá chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg. Khách mua 2kg giá chỉ còn 75.000 đồng. Ảnh: Facebook Theo người bán, giá sấu đầu mùa rẻ hơn năm ngoái một phần vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Giá hạ hơn mọi năm nên sấu non hiện khá đắt khách. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, do lượng sấu non đầu mùa còn ít nên nhiều tiểu thương không đủ hàng bán cho khách. Ảnh: Facebook Không chỉ sấu non, những ngày này, giá xoài tại chợ lại đồng loạt giảm mạnh. Ví như: xoài hạt lép An Giang giá giảm còn 9.000-15.000 đồng/kg tuỳ loại, xoài tứ quý nhiều nơi rao bán giá 15.000 đồng/kg...Ảnh: Vietnamnet Trên “chợ mạng” thay vì bán theo cân như trước kia, xoài giờ được bán theo set vài cân hoặc bán theo thùng. Ảnh chụp màn hình. Các đầu mối bán buôn cho biết, hiện xoài Việt giá rẻ như rau, bán lẻ từng cân thì tiền ship đắt hơn tiền xoài. Vì thế, họ chuyển qua bán theo set vài cân hoặc bán theo thùng cho tiện. Ảnh: Facebook.Vải đầu mùa năm nay cũng có giá rẻ hơn mọi năm. Ví như vải u hồng đầu mùa năm ngoái giá lên tới cả 100.000 đồng/kg khi ra tới Hà Nội. Nhưng năm nay, sức mua giảm mạnh dù giá vải giảm chỉ còn 50.000 đồng/kg. Ảnh: Zing Thậm chí, trên chợ mạng, có người rao bán vải tới giá chỉ 50.000 đồng/3kg. Ảnh: Facebook. Tại TP HCM, giá mận Hà Nội giá chỉ từ 40.000-50.000 đồng/kg, bằng một nửa so với mận đầu mùa năm ngoái. Giá bán sau khoảng từ 1-2 ngày lại được điều chỉnh giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Ảnh: Tiền phong Người bán cho biết, nguồn hàng về chợ nhiều nên giá rẻ hơn mọi năm. Ảnh: Facebook. Sầu riêng về nhiều tại TPHCM, giá chỉ từ 60.000-80.000 đồng/kg. Ảnh: Tiền phong Video: Rau Đà Lạt rớt giá trầm trọng. Nguồn: VTV24

