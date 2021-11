Sao Việt trang hoàng đón Noel sớn: biệt thự ai đẹp hơn?

Vào dịp Giáng Sinh, nhiều sao Việt không tiếc tiền đầu tư trang trí nhà thật lung linh. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến Đàm Vĩnh Hưng. Các năm nước, nam ca sĩ thường trang trí biệt thự và mở cửa tự do để khách tham quan, chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, năm nay anh quyết định đóng cửa biệt thự, không đón khách do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, Mr Đàm không trang trí bên ngoài biệt thự nữa. Bên trong căn biệt thự ở quận 10 (TP HCM), nam ca sĩ trang trí cây thông, hộp quà, người tuyết, ông già Noel, hang đá, dây đèn... Anh sắm nhiều phụ kiện trang hoàng cho căn nhà lộng lẫy hơn. Trong chuyến lưu diễn mới đây tại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng cũng tranh thủ trang hoàng cho căn nhà ở xứ sở cờ hoa. Biệt thự ngập sắc đỏ mang không khí Giáng sinh đến gần hơn. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà khoe ảnh cây thông Giáng sinh do cô tự tay chuẩn bị. Cây thông Noel được trang trí cầu kỳ với trái chau, bông tuyết và chùm đèn đặt ở một góc trang trọng trong căn biệt thự. Chỉ một góc không gian phòng khách cũng đủ toát lên nét giàu sang, quý phái. Hồ Ngọc Hà hào hứng khoe cây thông Noel lấp lánh ánh đèn, được đặt một góc trong biệt thự. Cây thông Noel nhà Hà Hồ dù thuộc cỡ nhỏ song vẫn vô cùng nổi bật. Cùng như năm ngoái, Giáng sinh năm nay, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang trang trí cây thông lớn ở giữa biệt thự. Cây thông lấp lánh bởi những trái chau, bông tuyết, đèn sáng... Hoa hậu Phạm Hương Phạm Hương trang trí Noel sớm với cây thông được thiết kế với gam màu trắng - vàng. Nguồn ảnh: FBNV, Instagram Video: Giáng sinh 2019 rộn rã vòng quanh thế giới. Nguồn: VTV24

