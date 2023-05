Sang nước ngoài, sầu riêng Việt đắt cỡ nào?

Mới đây, UK in Vietnam (Facebook chính thức của Đại sứ quán Anh và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam) đăng tải thông tin, 5 tấn sầu riêng Ri6 của Việt Nam vừa được phân phối đến các siêu thị tại Anh vào đầu tháng 5. Ảnh: Facebook Với chất lượng vượt trội cùng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nhờ Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA, sầu riêng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với sầu riêng các nước khác. Ảnh: Internet Tại các siêu thị Anh, sầu riêng Việt được bán với giá 14 Bảng/kg (khoảng 411.000 đồng/kg). Ảnh: Điện máy xanh Với trọng lượng mỗi trái dao động từ 2-3kg, một quả sầu riêng Ri6 của Việt Nam có giá từ 822.000 đến 1,23 triệu đồng. Ảnh: Cao Nghệ Fruits Tháng 8/2019, hơn 300 tấn sầu riêng Việt cũng được xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: Plo Sầu riêng xuất khẩu sang Mỹ được cấp đông -18 độ C. Ảnh: Plo Tới Mỹ, sầu riêng được các nhà nhập khẩu rã đông bán ra thị trường. Trái sầu riêng sau khi rã đông vẫn tươi ngon, đảm bảo chất lượng, mùi vị như trái cây tươi. Ảnh minh họa Sầu riêng Việt có giá bán lẻ tại siêu thị Mỹ khoảng 7-8 USD/kg (tương đương khoảng 162.000-188.000 đồng/kg). Ảnh minh họa Không chỉ tại Mỹ, sầu riêng Việt cũng rất đắt hàng tại Úc. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Australia. Tại Úc, sầu riêng Ri6 của Việt Nam cháy hàng với giá 18,99 AUD/kg (tương đương khoảng 290.000 đồng/kg). Ảnh: Bộ Công thương Video: Sầu riêng vụ nghịch có giá cao. Nguồn: THDT

