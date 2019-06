Sản xuất bỉm cho gà và chim: Nghề lạ kiếm tỷ đồng cho người tỉ mỉ

Trước đây, gà thường được nuôi chủ yếu ở nông thôn nhưng ngày nay loài vật này được giới nhà giàu ở thành phố yêu mến. Nhờ thú vui mới lạ này mà Julie Baker, một nữ doanh nhân đến từ New Hampshire đã nghĩ ra cách làm giàu từ những chiếc bỉm cho gà. Ảnh: Pampered Poultry. Theo Oddity Central, mỗi năm Julie Baker kiếm kiếm được 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) mỗi năm nhờ sản xuất ra những chiếc bỉm thời trang cho gà. Ảnh: Etsy. Cách đây 10 năm, Julie từng xem một đoạn clip trên YouTube nói về những con gà đeo bỉm để không làm rớt phân khắp nơi. Lúc đó, Julie nghĩ phải làm điều gì đó tương tự. Ảnh: Etsy. Julie lập tức bắt tay vào việc may bỉm cho gà mái và những người nuôi gà khác đã lập tức liên hệ với cô để mua sản phẩm này. Ảnh: The Outline. Năm 2010, Julie đã mở một cửa hàng online mang tên Pampered Poultry. Khách hàng của cô cũng chuyển từ cư dân nông thôn sang vùng thành thị. Ảnh: Wokq. Hiện, sản phẩm của Julie có mặt ở khắp 50 bang của nước Mỹ. Mỗi tháng, Julie bán ra từ 500 đến 1.000 chiếc bỉm với giá 18USD (hơn 400.000 đồng)/chiếc. Ảnh: Navva. Tương tự, một cô gái 9x ở Giang Tô, Trung Quốc cũng chế tạo ra bỉm cho chim. Ảnh: Sohu. Giải pháp này của cô gái trẻ khiến những người nuôi chim ca ngợi như một phát minh thần kỳ. Ảnh: Weibo. Sản phẩm đã được xuất khẩu sang nhiều nước như Mỹ, Canada, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất...Ảnh: Weibo. Nhờ đó, cô gái trẻ thu nhập lên tới 30 nghìn NDT (tương đương 105 triệu đồng) mỗi tháng. Ảnh: Weibo. Video: Kiếm tiền tỷ nhờ sản xuất bỉm cho gà. Nguồn: Youtube.

