Sẵn sàng bay thương mại, Bamboo Airways đón phi cơ mới hiện đại cỡ nào?

Nhằm thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô đội bay và phát triển mạnh mẽ các đường bay ngách nội địa, Bamboo Airways vừa đón chiếc tàu bay phản lực Embraer E190 tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và đăng ký số hiệu Việt Nam là VN-A262. Ảnh: Bamboo Airways E190 là dòng máy bay phản lực do Tập đoàn Embraer của Brazil sản xuất. Đây là hãng máy bay dân dụng lớn thứ ba thế giới, chuyên sản xuất chuyên cơ hạng sang dành cho doanh nhân và giới thượng lưu. Ảnh: Lao động Embraer E190 có thiết kế sải cánh, độ dài thân và tầm bay vượt trội so với các dòng máy bay cùng dòng E-Jets, với tốc độ tối đa 871km/h, tầm bay tối đa 4.537 km. Ảnh: Lao động Máy bay có thể vận chuyển tối đa 114 hành khách với cấu hình 2 dãy ghế và một lối đi ở giữa. Ảnh: Bamboo Airways Tuy nhiên, máy bay Embraer E190 của Bamboo Airways có 98 ghế với 6 ở hạng thương gia và 92 ở hạng phổ thông. Ảnh: Bamboo Airways Công nghệ điều khiển điện tử (fly-by-wire) vốn được trang bị cho máy bay chiến đấu cho phép tàu bay biến đổi các động tác điều khiển từ tay phi công thành thông số điều khiển tương ứng, giúp đem lại sự an toàn, linh hoạt và ổn định, đồng thời cải thiện hiệu suất, tinh giản thiết kế và tối ưu khối lượng. Ảnh: Bamboo Airways Chuyến bay đầu tiên của Embraer E190 thực hiện vào tháng 3/2004. Khách hàng đầu tiên của E190 là hãng hàng không giá rẻ JetBlue có trụ sở ở New York, hãng này đặt mua 100 chiếc và 100 tùy chọn. Ảnh: Lara Đến nay, Bamboo Airways là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đang khai thác dòng máy bay phản lực E190 này. Hãng có kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu Embraer lên 10 chiếc trong năm 2022. Ảnh: Bamboo Airways Thời gian thực hiện hành trình Hà Nội - Côn Đảo và các chặng tương đương bằng E190 chỉ khoảng hơn 2 tiếng, ngắn hơn đáng kể khi bay nối chuyến như trước kia. Ảnh: Bamboo Airways Hiện, đội bay của Bamboo có 30 chiếc, bao gồm 6 chiếc phản lực khu vực Embraer, ba chiếc thân rộng Boeing 787-9, và 21 chiếc thân hẹp Airbus A321, A320, A319. Ảnh: Bamboo Airways Video: Máy bay Canada hạ cánh khẩn cấp ở Mỹ . Nguồn: THDT

