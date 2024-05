Sân bay Long Thành hoành tráng cỡ nào trên báo quốc tế?

Theo trang The Design Air, sân bay Long Thành là một trong những dự án phát triển sân bay độc đáo và hấp dẫn nhất trên toàn cầu hiện nay, phản ánh sự gia tăng vượt bậc về du lịch hàng không tại Việt Nam. Ảnh: The Design Air Nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 40 km, sân bay Long Thành đã được khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025. Ảnh: ACV Dự án giai đoạn 1 của sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD. Nhà ga đầu tiên có thể đón 25 triệu hành khách mỗi năm. Ảnh: The Design Air 3 nhà ga nữa cũng sẽ được xây dựng, nâng số lượng hành khách hàng năm tăng lên 100 triệu. Ảnh: ACV Sân bay Long Thành sẽ có cửa kính lớn cũng như nhiều không gian mở đón ánh sáng. Ảnh: ACV Bên ngoài tòa nhà thiết kế hoang dã giống như một bông hoa sen, với chủ đề tiếp tục bên trong là các hồ sen lớn và cây cọ. Ảnh: ACV Thiết kế sân bay Long Thành đi theo xu hướng mới nổi về bố trí kiểu trung tâm và nan hoa, với không gian trung tâm chính và xung quanh là các cổng ra tàu bay. Ảnh: ACV Thiết kế này tương tự sân bay Istanbul, sân bay mới của Mexico và Sân bay Quốc tế Daxing của Bắc Kinh. Ảnh: ACV Tuy nhiên, sự khác biệt của sân bay Long Thành là kiến trúc bên trong gần gũi thiên nhiên như hồ ao sen lớn, cây cọ và mái che hình lá sen khổng lồ ấn tượng. Ảnh: ACV Nhà để xe 4 tầng được thiết kế hiện đại với màu xanh chủ đạo của hệ thống cây xanh. Ảnh: ACV Đài kiểm soát không lưu sân bay lấy ý tưởng thiết kế từ hình dáng búp sen. Ảnh: ACV

