Sai lầm mua sắm dịp Tết khiến chị em “mất tiền oan“

Mong muốn có một cái Tết tươm tất, các bà nội trợ muốn thứ gì cũng muốn mua sắm. Điều này là một sai lầm nghiêm trọng. Nó không chỉ khiến bạn có nguy cơ "rỗng túi" mà còn lãng phí những thứ không thực sự hữu dụng. Trên thực tế, rất nhiều món đồ đẹp mắt, hấp dẫn những lại không phù hợp với gia đình bạn hoặc không cần thiết. Tốt nhất, trước mùa mua sắm dịp Tết, các bà nội trợ nên kiểm kê, lập danh sách những thứ cần mua, từ đồ trang trí, vật dụng gia đình cho tới thực phẩm. Cho rằng có nhiều mặt hàng mới, nhiều người thường cận Tết mới đi mua sắm. Nhưng càng sát ngày Tết, giá một số mặt hàng càng tăng cao do nhu cầu mua sắm tăng lên chóng mặt. Thêm nữa, càng gần Tết, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn ra thị trường càng thiều. Do đó, đây là thời điểm mua sắm không hợp lý. Vào dịp cuối năm, các cửa hàng thi nhau giảm giá để kích cầu mua sắm. Nếu không tỉnh táo, chị em sẽ rơi vào cảnh mua sắm tràn lan và bỏ qua việc so sánh giá giữa các nhà bán. Điều quan trọng nhất là không để những con số giảm giá cuốn bạn đi. Chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết dù giá giảm sâu. Gần Tết là lúc các đối tượng xấu lợi dụng cơ hội lừa khách hàng qua mạng. Chiêu thức thường gặp là khách hàng chuyển khoản trước cho chủ shop nhưng mãi không thấy giao hàng. Người mua không thể liên lạc được với người bán. Để hạn chế tình trạng này, chị em cần tìm hiểu kỹ về shop hàng online. Có thể xem những đánh giá của khách hàng khác trước khi quyết định giao dịch. Nguồn ảnh: Internet Video: Rộn ràng không khí mua sắm Tết. Nguồn: Tin Tức VTV24

