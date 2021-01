Bí quyết tránh “vung tay quá trán” khi mua sắm ngày Tết

Bởi vậy, mẹo mua sắm giúp gia đình có cái Tết đầy đủ mà vẫn tiết kiệm là vấn đề được đông đảo chị em quan tâm. Thông thường, khoảng hơn một tháng trước Tết là thời điểm các cửa hàng, siêu thị tung hàng loạt chương trình khuyến mại để kích cầu mua sắm cuối năm. Đây chính là cơ hội để chị em có thể sở hữu mặt hàng chất lượng mà giá rẻ hơn từ 20 - 50% so với bình thường. Do đó, thay vì đợi đến sát Tết, lúc giá cả tăng cao, bạn nên tranh thủ cập nhật các tin tức khuyến mại để săn được sản phẩm với giá "hời. Mua sắm sát ngày Tết là sai lầm của rất nhiều người. Tốt hơn hết, hãy lên danh sách các thứ cần mua rồi chia ra thành nhiều đợt khác nhau. Mỗi đợt mua một nhóm hàng hóa như đồ gia dụng, nhóm mứt, kẹo, nhóm quần áo...Việc mua thành từng đợt vừp giúp bạn tránh được việc giá cả tăng cao ngày cần Tết, vừa có thời gian thành thơi. Để có danh sách các món đồ cần mua trong khoảng chi tiêu hợp lý, đừng ngại lên mạng tìm kiếm và so sánh giá cả. Việc làm này dù hơi mất thời gian nhưng rất hiệu quả để có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu cho Tết. Chợ đầu mối là nơi tập trung đủ các mặt hàng, người bán nhập về số lượng lớn, giá cả hợp lý vì không qua khâu trung gian như ở chợ dân sinh. Vì thế, một giải pháp tiết kiệm tiền cho chị em là dậy sơm đi chợ đầu mối mua thực phẩm tươi sống với giá rẻ hơn 30% so với chợ dân sinh. Nên cân nhắc kỹ trước khi mua đồ diện Tết. Nếu mua chỉ vì giá rẻ mà nhu cầu không thực sự cần đến thì đó cũng là sự lãng phí. Đừng ỷ lại việc bạn hoàn toàn có thể mua mọi thứ. Những món kẹo bánh, đồ trang trí do chính tay mình làm ra cũng tạo nên những nét mới cho ngày Tết, góp phần làm giảm đáng kể chi tiêu. Nguồn ảnh: Internet Video: Rộn ràng không khí mua sắm Tết. Nguồn: Tin Tức VTV24

