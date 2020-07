Râu mực siêu rẻ chỉ vài chục/kg "gây sốt" rần rần

Gần đây, trên chợ mạng xuất hiện nhiều tin rao bán râu mực, đầu mực và dìa mực tươi với giá chỉ từ 35.000 - 55.000 đồng/kg. Đáng chú ý, người rao bán khẳng định, hàng luôn có sẵn với số lượng hàng tấn ở trong kho. Để mọi người không nghi ngại về nguồn gốc sản phẩm, người bán cho biết, do phần thân trên của con mực đã được chế biến làm sushi xuất đi Nhật Bản. Phần râu, đầu và rìa mực được chế biến và bán trong nước hàng ngày nên chất lượng rất tươi và ngon. Tuy nhiên, để mua được với mức giá siêu này, khách hàng phải mua từ 30kg trở lên. Với những đơn hàng đi tỉnh từ 10-20kg, khách sẽ phải trả thêm 5.000 đồng/kg so với giá bán buôn. Chị Thắm (một đầu mối bán râu mực ở Hạ Long) cho biết, do râu mực giá rẻ nên nhiều chị em rủ nhau gom mua, mỗi người vài kg. Bên cạnh đó, cũng có nhiều mối nhập sỉ về bán lẻ cho người tiêu dùng ở các nhiều nơi như HƯng Yên, Hà Nam, Hà Nội...nên mỗi ngày chị Thắm gửi đi vài chục đến cả trăm thùng hàng. Chị Hoa (Hà Nội) từng ăn thử loại râu mực này cho biết, loại đầu và râu mực này là hàng cấp đông nên thịt nhạt và dai hơn mực tươi sống. Trong khi đó, cô May (Bắc Ninh) lại tỏ ra e ngại vì sản phẩm này chưa được cơ quan chức năng kiểm định. Theo cô May, tốt nhất nên mua mực nguyên con còn tươi sống cho yên tâm về chất lượng. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Nguồn gốc mực lạ giá "siêu rẻ" trên thị trường. Nguồn: VTV.

