Quốc gia nào có nhiều tỷ phú nhất thế giới?

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đóng góp gần 3/4 tổng số 1.555 tỷ phú thế giới. Riêng Mỹ và Trung Quốc có hơn 44% số lượng tỷ phú thế giới, theo số liệu của Ngân hàng Thụy Sỹ UBS và Công ty kiểm toán PwC. (Ảnh: KT) Mỹ hiện có 585 tỷ phú. Theo báo cáo về số lượng tỷ phú năm 2018 của Ngân hàng Thụy Sỹ UBS và Công ty kiểm toán PwC, hiện Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số lượng tỷ phú thế giới. (Ảnh: Shutterstock)Trung Quốc có 373 tỷ phú, đứng vị trí thứ hai, tăng 5% so với năm ngoái. (Ảnh: Shutterstock) Đức có 123 tỷ phú, đứng thứ ba, tăng 5% so với năm ngoái. (Ảnh: Shutterstock) Ấn Độ có 119 tỷ phú năm 2018, tăng 19% so với năm ngoái. Tỷ phú Mukesh Ambani hiện là người giàu nhất Ấn Độ, sở hữu khối tài sản trị giá 44,4 tỷ USD. (Ảnh: Shutterstock) Nga có 101 tỷ phú, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng. (Ảnh: Shutterstock) Hong Kong có 67 tỷ phú. Danh sách tỷ phú của Hong Kong hầu hết đều trên 50 tuổi. (Ảnh: Shutterstock) Anh có 54 tỷ phú năm 2018, giảm 2% so với năm ngoái. (Ảnh: Shutterstock) Canada hiện có 46 tỷ phú, tăng trưởng 28% so với năm ngoái. Tỷ phú Divid Thomson là người giàu nhất nước này với tài sản 26,7 tỷ USD. (Ảnh: Shutterstock) Hàn Quốc có 44 tỷ phú năm 2018, tăng 16% so với năm ngoái. Hiện Chủ tịch Tập đoàn Samsung - ông Lee Kun hee là người giàu nhất nước này, với khối tài sản ước tính 14,9 tỷ USD.(Ảnh: Shutterstock) Australia có 43 tỷ phú năm 2018, tăng 26% so với năm trước đó, và đứng vị trí thứ 10 trong danh sách những quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới. (Ảnh: Getty)./.

