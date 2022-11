Quảng Ngãi: Cận cảnh chợ Mỹ Long An tiền tỷ xây xong “bỏ hoang”

Chợ Mỹ Long An (xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được khởi công xây dựng vào tháng 2/2019, với diện tích 2.700m2, tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Dự án do UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư, hoàn thành tháng 7/2019. Đến thời điểm này, chợ Mỹ Long An vẫn “bỏ hoang”, chưa từng được vận hành. Trong khi đó, tiểu thương và người dân lại dựng chòi, tập trung bán hàng bên ngoài con đường cách chợ chưa đến 200m. Người dân ở Mỹ Long An phải vất vả mua bán trong những gian chợ lụp xụp, rách như xơ mướp, trong khi chợ tiền tỉ được đầu tư xây dựng thì bỏ hoang hơn 3 năm qua. Trả lời báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Bình Minh cho biết, mặc dù chợ đã hoàn thành vào tháng 7/2019, nhưng theo quy định phải đầu tư thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) khoảng 220 triệu đồng, dẫn đến tiến độ kéo dài. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại công trình. Hệ thống điện chiếu sáng ở chợ Mỹ Long An bị vỡ nát. Cận cảnh chợ Mỹ Long An tiền tỷ xây xong “bỏ hoang”. Được biết, đến nay xã Bình Minh đã hoàn thiện hệ thống PCCC trong chợ Mỹ Long An. Xã đã trình hồ sơ, thủ tục xuống phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bình Sơn. Nếu được nghiệm thu, xã sẽ đưa tiểu thương vào chợ Mỹ Long An buôn bán. Các tiểu thương cho biết đang mong ngóng chợ Mỹ Long An sớm đưa vào hoạt động.

