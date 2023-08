Phiên bản Tháp Rùa hồ Gươm lạ ở miền Nam bị bỏ hoang

Công trình giống hồ Gươm Hà Nội nằm trong dự án khu biệt thự rộng hơn 25 ha bị bỏ không nhiều năm nay tại thành phố Thuận An (Bình Dương). Phiên bản hồ Gươm này có diện tích 5 ha với ngọn tháp giữa lòng hồ, có nhiều điểm tương đồng với Tháp Rùa thật như phần mái cong, nước sơn màu cổ kính... Được đặt tên "Hồ Gươm Xanh", đây là công trình duy nhất được hoàn thiện của dự án khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau tại thành phố Thuận An. Dự án giáp mặt tiền quốc lộ 13 (hay còn gọi là đại lộ Bình Dương), được xem là một trong những vị trí vàng, là tuyến huyết mạch giao thông kết nối Bình Dương, TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Năm 2002, dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương trên khu đất hơn 25 ha gồm nhiều hạng mục như nhà phố, biệt thự view hồ, khu căn hộ chung cư cao cấp... Tuy nhiên sau hơn 20 năm, dự án sở hữu vị trí vàng này vẫn đang bị “đắp chiếu”, cỏ mọc đầy. Biệt thự không thấy đâu, chỉ để lại một công trình giống hồ Gươm ở Hà Nội khá cô quạnh.Xung quanh nơi này được rào chắn, quây tôn cao với nhiều hình ảnh quảng cáo về dự án nhưng đã bạc màu theo thời gian.

Lối ra vào được xây một cây cầu kết nối khu dự án với đường Ngô Quyền nhưng đã bị rào kín.

Năm 2021, dự án Hồ Gươm Xanh bị Sở Xây Dựng Bình Dương xử phạt và đình chỉ thi công do triển khai thi công xây dựng 12 tuyến đường trong dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư.

Khu vực dự án Hồ Gươm Xanh.

Công trình giống hồ Gươm Hà Nội nằm trong dự án khu biệt thự rộng hơn 25 ha bị bỏ không nhiều năm nay tại thành phố Thuận An (Bình Dương). Phiên bản hồ Gươm này có diện tích 5 ha với ngọn tháp giữa lòng hồ, có nhiều điểm tương đồng với Tháp Rùa thật như phần mái cong, nước sơn màu cổ kính... Được đặt tên "Hồ Gươm Xanh", đây là công trình duy nhất được hoàn thiện của dự án khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau tại thành phố Thuận An. Dự án giáp mặt tiền quốc lộ 13 (hay còn gọi là đại lộ Bình Dương), được xem là một trong những vị trí vàng, là tuyến huyết mạch giao thông kết nối Bình Dương, TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Năm 2002, dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương trên khu đất hơn 25 ha gồm nhiều hạng mục như nhà phố, biệt thự view hồ, khu căn hộ chung cư cao cấp... Tuy nhiên sau hơn 20 năm, dự án sở hữu vị trí vàng này vẫn đang bị “đắp chiếu”, cỏ mọc đầy. Biệt thự không thấy đâu, chỉ để lại một công trình giống hồ Gươm ở Hà Nội khá cô quạnh. Xung quanh nơi này được rào chắn, quây tôn cao với nhiều hình ảnh quảng cáo về dự án nhưng đã bạc màu theo thời gian.

Lối ra vào được xây một cây cầu kết nối khu dự án với đường Ngô Quyền nhưng đã bị rào kín.

Năm 2021, dự án Hồ Gươm Xanh bị Sở Xây Dựng Bình Dương xử phạt và đình chỉ thi công do triển khai thi công xây dựng 12 tuyến đường trong dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư.

Khu vực dự án Hồ Gươm Xanh.