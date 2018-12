Phật thủ bonsai mini tuyệt đẹp hút khách trước Tết

Cùng với đào, quất, mai...phật thủ cũng được nhiều gia đình chuộng để trưng nhà dịp Tết. Năm nay, một số nhà vườn tung ra thị trường nhiều chậu bosai phật phủ mini rất đẹp mắt. Ảnh: Phật thủ bonsai. Nếu như cây phật thủ to có quả từ 35-40 quả thì phật thủ mini chỉ có từ 5-9 quả. Ảnh: FB Phật thủ Đắc Sở. Phật thủ mini được khách hàng ưa chuộng bởi giá bán mềm hơn loại to và phong phú về chủng loại. Ảnh: FB Phatthubonsai. Theo quan niệm của người xưa, hình dáng như bàn tay Phật của phật thủ có thể che chở, bảo vệ cho gia đình được bình an. Ảnh: FB Nam Hằng. Phật thủ bonsai mini cao khoảng 1m, được bán với giá khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Ảnh: FB Nam Hằng. Có những gốc phật thủ chỉ 1 trái duy nhất cũng thu hút khách hàng. Ảnh: FB Đỗ Hằng. Nhiều chủ vườn sẵn sàng đặt theo yêu cầu của khách như cây có 3 hay 5, 7 quả. Ảnh: FB HiỀN Babie. Để tăng thêm sự sang trọng, chủ vườn còn đặt phật thủ vào trong một chiếc giỏ xinh xắn. Ảnh: Phatthutaman.Phật thủ có đủ quả, hoa và lá non thường có giá cao hơn hẳn. Ảnh: Khám phá. Video: Phượng vĩ trồng bonsai cực đẹp. Nguồn: Nongy.

