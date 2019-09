Phát ngôn gây sốc dư luận của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Địa ốc Alibaba. Suốt thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh về các dự án "ma" của Công ty địa ốc Alibaba. Cơ quan chức năng cũng vào cuộc thu thập hồ sơ phục vụ quá trình điều tra. Thế nhưng, ông Nguyễn Thái Luyện vẫn liên tục có những phát ngôn ngông cuồng gây bức xúc dư luận. Ảnh: Vietnamnet. Hồi tháng 6, sau khi các cơ quan chức năng cưỡng chế khu đất trùng với vị trí một dự án "ma" của Alibaba tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Luyện đã đăng đàn tự biên tự diễn khi nhục mạ công an xã và chủ tịch xã Tóc Tiên. Ảnh: Baogiaothong. Ông Luyện hỏi nhân viên: “Tôi hỏi các anh chị là học cái gì ra làm công an xã?”. Vừa hỏi xong, Luyện tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã..." Sau đó, Nguyễn Thái Luyện tiếp tục đặt câu hỏi: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Học làm côn đồ. Công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết". Ảnh: Vietnamnet. Trước hàng loạt thông tin trên truyền thông về các dự án “ma” mà Alibaba rao bán bị cưỡng chế do sai phạm, nhân viên đặt ra câu hỏi: “Nếu chủ tịch chết thì sao”?, Luyện tuyên bố: "Không sao. Vì những thứ tôi chia sẻ được viết thành sách, thành văn hết rồi". Ảnh: VietnamFinance. Chủ tịch Alibaba còn khẳng định: “Cho dù nếu tôi có chết thì toàn bộ đất đai không mất đi. Cái quyền sử dụng đó thuộc về giám đốc chi nhánh. Họ sẽ tiếp tục thực hiện cho nó hoàn thành. Tôi chỉ là người phất ngọn cờ thôi”. Ảnh: VTC. Trong một buổi tọa đàm với nhân viên, vị chủ tịch Alibaba còn tự tâng bốc mình thái quá, cho rằng sự việc lùm xùm xảy ra vừa qua đã cho mọi người thấy được "tài thao lược" của ông. Ảnh: Baodatviet. "Đem so với Thành Cát Tư Hãn, tôi phải giỏi hơn Thành Cát Tư Hãn ấy chứ. Tôi giỏi hơn cả Gia Cát Lượng. Tôi nói cho anh chị, nếu không có chuyện vừa rồi làm sao người ta thấy được tài thao lược của tôi, làm sao người ta biết được khả năng của ông Luyện ghê gớm cỡ nào". Ảnh: Facebook. Chưa hết, Nguyễn Thái Luyện còn tuyên bố trước nhân viên: "Địa ốc Alibaba chưa bao giờ nói dối, tôi chưa bao giờ nói không đúng sự thật". Ảnh: Diaocalibaba. Video: Vụ địa ốc Alibaba, Bộ công an vào cuộc. Nguồn: VTC1.

