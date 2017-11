Phát hiện cơ sở sản xuất rượu giả quy mô lớn ở TPHCM

Ảnh minh họa của: Tuấn Nguyễn

Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) vừa cho biết, theo báo cáo của BCĐ 389 TP.HCM, lực lượng chức năng thuộc đơn vị này vừa triệt phá thành công dây chuyền sản xuất rượu giả quy mô lớn.



Theo đó, khoảng 11h30 ngày 26/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4A, thuộc Chi cục QLTT TP.HCM phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh kiểm tra Chi nhánh Cty TNHH sản xuất thương mại SPT đóng tại địa bàn. Tại đây, tổ công tác phát hiện 3.788 chai rượu sử dụng tem trong nước có dấu hiệu giả mạo, gồm các loại rượu WHISKY, Rhum. Ước tính tổng trị giá gần 67,5 triệu đồng. Ngoài ra đơn vị còn tạm giữ 280 cái tem rượu trong nước không có số seri.

Trước đó, đoàn cũng kiểm tra một chi nhánh khác của công ty trên ở quận Tân Phú, TP.HCM. Qua kiểm tra hàng hóa thực tế, Đội QLTT số 4A phát hiện mặt hàng rượu có xuất xứ Việt Nam, do Cty TNHH HAVA sản xuất, không có dán tem rượu theo quy định. Trong đó có trên 1.700 chai rượu bông lúa vàng nếp mới, trên 1.500 chai rượu chuối hột, 840 chai rượu rhum MAXIME. Ngoài ra còn có gần 1.600 chai rượu champagne SPAKKING WINE do Cty TNHH SX TM SPT sản xuất sử dụng tem giả.

Tiếp tục kiểm tra Chi nhánh Cty TNHH Thương mại HAVA ở Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, đoàn kiểm tra phát hiện tại chi nhánh đang chứa khoảng 80.750 chai rượu công nghiệp các loại do chính công ty sản xuất, trên 3.400 tem rượu sản xuất trong nước ≥ 20 độ.

Công ty TNHH Thương mại HAVA không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm cùa công ty.

Đội quản lý thị trường 4A ban hành Quyết đinh tạm giữ toàn bộ số tem rượu giả và 31.980 chai rượu có dán tem giả.

Đối với số hàng hóa còn lại gồm 48.770 chai rượu không dán tem rượu do Cty TNHH thương mại HAVA sản xuất, Đội QLTT 4A giao công ty có trách nhiệm bảo quản không được di dời xuất bán chờ làm rõ theo quy định.

