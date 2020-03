Phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống COVID-19“

Sáng 31/3, bộ tem "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19" do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chính thức được phát hành. Bộ tem gồm 2 mẫu được thiết kế theo phong cách đồ họa. Trong đó, mẫu tem giá mặt 4000đ thể hiện hình ảnh đại diện của các lực lượng: y tế, quân đội, công an,… đang ngày đêm tham gia chống dịch. Họ chính là lá chắn để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Chính những hy sinh thầm lặng của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đã tạo thêm sức mạnh, niềm tin, tạo động lực lớn để mỗi người Việt Nam đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc. Mẫu tem giá mặt 15.000đ thể hiện hình ảnh các bác sĩ của Việt Nam đang ngày đêm nỗ lực để nghiên cứu, tìm ra các phác đồ điều trị tốt nhất để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân và quyết tâm nghiên cứu vắc-xin để đẩy lùi đại dịch COVID-19, được coi là một sứ mệnh cao cả. Bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” có khuôn khổ 31 x 46 mm do họa sĩ Phạm Trung Hà (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng tại 63 Bưu điện tỉnh, thành phố và được lưu hành rộng rãi tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới. Bên cạnh việc phát hành bộ tem, Bưu điện Việt Nam cũng đưa ra các sản phẩm cùng chủ đề: phong bì FDC, bưu thiếp, tem truyền thông.... Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng Bưu chính công cộng từ ngày 31/3/2020 đến ngày 31/12/2021. Việc phát hành bộ tem trong thời điểm hiện nay mang ý nghĩa lớn trong cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng các nước trong khu vực và thế giới chung tay đẩy lùi COVID-19. Trên thế giới, hiện đã có Trung Quốc, Iran, Sri-lanka phát hành tem về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nguồn ảnh: Thế Đại Video: TP. HCM phân luồng khu cách ly tránh lây nhiễm chéo. Nguồn: VTV24.

Sáng 31/3, bộ tem "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19" do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chính thức được phát hành. Bộ tem gồm 2 mẫu được thiết kế theo phong cách đồ họa. Trong đó, mẫu tem giá mặt 4000đ thể hiện hình ảnh đại diện của các lực lượng: y tế, quân đội, công an,… đang ngày đêm tham gia chống dịch. Họ chính là lá chắn để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Chính những hy sinh thầm lặng của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đã tạo thêm sức mạnh, niềm tin, tạo động lực lớn để mỗi người Việt Nam đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc. Mẫu tem giá mặt 15.000đ thể hiện hình ảnh các bác sĩ của Việt Nam đang ngày đêm nỗ lực để nghiên cứu, tìm ra các phác đồ điều trị tốt nhất để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân và quyết tâm nghiên cứu vắc-xin để đẩy lùi đại dịch COVID-19, được coi là một sứ mệnh cao cả. Bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” có khuôn khổ 31 x 46 mm do họa sĩ Phạm Trung Hà (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng tại 63 Bưu điện tỉnh, thành phố và được lưu hành rộng rãi tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới. Bên cạnh việc phát hành bộ tem, Bưu điện Việt Nam cũng đưa ra các sản phẩm cùng chủ đề: phong bì FDC, bưu thiếp, tem truyền thông.... Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng Bưu chính công cộng từ ngày 31/3/2020 đến ngày 31/12/2021. Việc phát hành bộ tem trong thời điểm hiện nay mang ý nghĩa lớn trong cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng các nước trong khu vực và thế giới chung tay đẩy lùi COVID-19. Trên thế giới, hiện đã có Trung Quốc, Iran, Sri-lanka phát hành tem về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nguồn ảnh: Thế Đại Video: TP. HCM phân luồng khu cách ly tránh lây nhiễm chéo. Nguồn: VTV24.