Phan Như Thảo sau 5 năm lấy chồng đại gia: Xế hộp, biệt thự SG đến Đà Lạt

Xuất hiện trong một sự kiện gần đây, cựu người mẫu Phan Như Thảo gây bất ngờ vì thân hình phát tướng và gương mặt cũng đầy đặn. Ảnh: Giadinhnet. Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng là một chân dài đình đám của showbiz Việt khi sở hữu hàng loạt các thành tích đáng nể như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...Ảnh: Internet Năm 2015, Phan Như Thảo gây bất ngờ khi lên xe hoa với đại gia Đức An hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ. Ảnh: Internet Đại gia Đức An là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Anh sở hữu trong tay rất nhiều căn biệt thự, nhà lầu, xe sang. Vì vậy, từ khi kết hôn, Phan Như Thảo có cuộc sống sung túc, giàu có. Ảnh: Internet Sau khi con đầu lòng vào tháng 11/2016, Phan Như Thảo chính thức rút lui khỏi làng giải trí và dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. Ảnh: Internet Tháng 10/2018, cựu người mẫu Phan Như Thảo chia sẻ, ông xã mua tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau, vừa để ở vừa để kinh doanh. Ảnh: Giadinhnet. Hai căn nhà của Phan Như Thảo nằm ở trung tâm Quận 1, TP HCM. Ảnh: FBNV. Khi được hỏi về giá trị, cô cho hay bản thân không nhớ từng mua 2 căn nhà hết bao nhiêu tiền. Chỉ biết, có một căn từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Ảnh: FBNV. Không chỉ sở hữu nhà ở TP HCM, đại gia Đức An còn không tiếc tiền mua mảnh đất rộng 500m2 ở Đà Lạt để xây dựng biệt thự mừng dịp con gái Bồ Câu chào đời. Ảnh: FBNV. Năm 2018, căn biệt thự được hoàn thành, ước tính rộng khoảng 100m2 và có giá trị lên tới 25 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. Căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, các phòng có nhiều cửa kính, tường kính. Ảnh: FBNV. Kế bên căn biệt thự này còn có một biệt thự xây dựng hoàn toàn bằng gỗ nhập khẩu vừa được vợ chồng Phan Như Thảo hoàn thành hồi tháng 8 vừa qua. Ảnh: FBNV. Biệt thự rộng 800m2, mang hơi hướng châu Âu với 100% gỗ nhập khẩu, nằm trên đồi thông ở Đà Lạt. Ảnh: FBNV. Ở nhà, đại gia Đức An phụ trách việc nấu nướng chính. Anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ cho vợ con. Ảnh: FBNV. Video: Biệt thự kỳ dị nhất ở Việt Nam. Nguồn: Tin Tức VTV24

Xuất hiện trong một sự kiện gần đây, cựu người mẫu Phan Như Thảo gây bất ngờ vì thân hình phát tướng và gương mặt cũng đầy đặn. Ảnh: Giadinhnet. Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng là một chân dài đình đám của showbiz Việt khi sở hữu hàng loạt các thành tích đáng nể như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...Ảnh: Internet Năm 2015, Phan Như Thảo gây bất ngờ khi lên xe hoa với đại gia Đức An hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ. Ảnh: Internet Đại gia Đức An là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Anh sở hữu trong tay rất nhiều căn biệt thự, nhà lầu, xe sang. Vì vậy, từ khi kết hôn, Phan Như Thảo có cuộc sống sung túc, giàu có. Ảnh: Internet Sau khi con đầu lòng vào tháng 11/2016, Phan Như Thảo chính thức rút lui khỏi làng giải trí và dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. Ảnh: Internet Tháng 10/2018, cựu người mẫu Phan Như Thảo chia sẻ, ông xã mua tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau, vừa để ở vừa để kinh doanh. Ảnh: Giadinhnet. Hai căn nhà của Phan Như Thảo nằm ở trung tâm Quận 1, TP HCM. Ảnh: FBNV. Khi được hỏi về giá trị, cô cho hay bản thân không nhớ từng mua 2 căn nhà hết bao nhiêu tiền. Chỉ biết, có một căn từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Ảnh: FBNV. Không chỉ sở hữu nhà ở TP HCM, đại gia Đức An còn không tiếc tiền mua mảnh đất rộng 500m2 ở Đà Lạt để xây dựng biệt thự mừng dịp con gái Bồ Câu chào đời. Ảnh: FBNV. Năm 2018, căn biệt thự được hoàn thành, ước tính rộng khoảng 100m2 và có giá trị lên tới 25 tỷ đồng. Ảnh: FBNV. Căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, các phòng có nhiều cửa kính, tường kính. Ảnh: FBNV. Kế bên căn biệt thự này còn có một biệt thự xây dựng hoàn toàn bằng gỗ nhập khẩu vừa được vợ chồng Phan Như Thảo hoàn thành hồi tháng 8 vừa qua. Ảnh: FBNV. Biệt thự rộng 800m2, mang hơi hướng châu Âu với 100% gỗ nhập khẩu, nằm trên đồi thông ở Đà Lạt. Ảnh: FBNV. Ở nhà, đại gia Đức An phụ trách việc nấu nướng chính. Anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ cho vợ con. Ảnh: FBNV. Video: Biệt thự kỳ dị nhất ở Việt Nam. Nguồn: Tin Tức VTV24