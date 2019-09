“Ông lớn” xe ôm công nghệ chi thưởng: Mỗi người 1 vẻ, bên nào vẹn hơn?

Tại trường Việt Nam, Grab, Be và Go-Viet là 3 ứng dụng gọi xe phổ biến và được người dùng ưu tiên sử dụng nhiều nhất. Bên cạnh doanh thu chia cho các tài xế, chương trình thưởng cũng được các hãng thường xuyên thay đổi và áp dụng cách tính khác nhau tại từng địa bàn. Vậy hãng gọi xe nào hiện đang chi thưởng lớn nhất? Ảnh: Internet. Grab áp dụng chính sách thưởng bằng cách đặt các mốc điểm tương ứng để xét thưởng cho tài xế. Tại TP HCM, Grab chia mốc điểm nhận thưởng là: 250 (30.000 đồng), 450 (60.000 đồng); 600 (180.000 đồng), 800 (280.000 đồng) và 900 (360.000 đồng). Ảnh: Grab. Theo đó, nếu hoàn thành 32 cuốc xe, tài xế GrabBike sẽ có 480 điểm và được thưởng 90.000 đồng. Ảnh: Thegioitre. Ngoài ra, Grab cũng có chương trình thưởng riêng cao hơn cho các tài xế chạy dịch vụ GrabFood và GrabExpress nếu tài xế đạt điều kiện. Ảnh: Internet. Trong khi đó, Go-Viet đang bị nhiều tài xế phản đối vì siết thưởng ngặt nghèo theo chính sách mới từ ngày 18/7. Ảnh: Cafebiz. Theo cách tính mới, tài xế phải đạt các mốc điểm là 40, 64, 80 điểm; tức phải chạy được 40 điểm mới đạt mức tối thiểu (so với 10 điểm như trước). Ảnh: Plo. Như vậy, để đạt mốc điểm thưởng tối đa, tài xế phải chạy sao cho đủ 80 điểm (so với trước là 40 điểm). Cách tính này được các tài xế đánh giá là khó có thể đạt được tiền thưởng từ Go-Viet. Ảnh: Zing. Tuy nhiên, nếu chỉ tính dịch vụ chở khách hai bánh, Go-Viet vẫn rộng rãi hơn trong mức thưởng cho tài xế so với Grab. Ảnh: Goviet. Dù gia nhập thị trường sau nhưng Be lại là hãng chi đậm hơn các đối thủ cho các khoản thưởng với đối tác tài xế 2 bánh. Ảnh: BeBike. Tại BeBike, các tài xế được nhận 2 mức thưởng: thưởng theo số chuyến xe mỗi ngày và thưởng tính trên doanh thu. Ảnh: BeBike. Cụ thể, mỗi tài xế làm việc cho Be ở TP HCM có 5 mức nhận thưởng lần lượt là: 40.000 đồng, 120.000 đồng, 200.000 đồng, 280.000 đồng, 360.000 tương ứng với số lượng cuốc xe hoàn thành là 8; 16; 24; 32; 38. Ảnh: Facebook. Tài xế hai bánh của Be cũng được thưởng thêm 20% doanh thu nếu thu nhập trong ngày khoảng từ 200.000 đến dưới 400.000. Nếu doanh thu từ 400.000 đồng/ngày trở lên, tài xế Be sẽ nhận thưởng 25% (chưa bao gồm thuế VAT). Ảnh: Autobike. Video: Tài xế Grab liên tục bị cướp. Nguồn: VTV24.

