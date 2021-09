“Ông lớn” bánh Trung Thu vắng khách, cửa hàng truyền thống xếp hàng nườm nượp

Cận Tết Trung Thu, một số thương hiệu bánh nổi tiếng đã kịp mở gian hàng bày bán trên đường phố, vỉa hè “vùng xanh”. Tuy nhiên, việc mua bán cũng chỉ diễn ra đìu hiu, kém hẳn mọi năm. Gian hàng bánh Trung Thu Kinh Đô trên phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội) đã được dựng lên từ nhiều ngày trước nhưng đến hôm qua mới chính thức mở bán. Do nằm ở góc khuất, lại mở quá cận ngày nên ít người biết để tới mua. Cùng thời điểm này, gian hàng Kinh Đô tại ngã ba Cầu Giấy - Khúc Thừa Dụ đã phải treo rất nhiều biển quảng cáo để người dân biết đến. Tuy nhiên, do nhu cầu mua bánh năm nay không cao như mọi năm, cùng với việc người dân đã mua bánh truyền thống từ cuối tuần vừa qua nên các gian hàng bày bán sau gần như không có khách. Một thương hiệu nổi tiếng khác của Hà Nội là bánh Madame Hương cũng kịp mở một gian hàng trên phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình). Đây là thương hiệu nổi tiếng bởi sự sang trọng nhưng năm nay “thất thu” do ít người mua bánh làm quà đi tặng. Cũng trong trưa ngày hôm nay (20/9), cửa hàng bánh Trung Thu truyền thống trên phố Đội Cấn vẫn đông khách và có xảy ra tình trạng không giữ khoảng cách khi xếp hàng.

