Xếp hàng từ sáng đến chiều... không mua được bánh Trung Thu Bảo Phương

Chiều nay (19/9), UBND phường Thuỵ Khuê tiếp tục tổ chức cho 2 cơ sở bán bánh Trung Thu trên địa bàn được vào bán tại trường Tiểu học Chu Văn An. Phường Thuỵ Khuê đã bố trí lực lượng tình nguyện hướng dẫn để người dân xếp hàng vào mua bánh. Theo đó, cả 2 cơ sở Bảo Phương và Hương Trà chỉ bán duy nhất 1 loại bánh 200.000 đồng/hộp. Mỗi người đến xếp hàng được mua tối đa 2 hộp bánh. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, người dân tới mua bánh phải đứng xếp hàng theo sự hướng dẫn của công an phường và thanh niên tình nguyện. Mọi người đến mua bánh đều phải kiểm tra thân nhiệt. Có một số người đứng ngoài nắng nên nhiệt độ tăng cao sẽ được hướng dẫn ra đứng chỗ mát rồi chờ đo thân nhiệt lại. Mỗi lần mở cửa, lực lượng chức năng sẽ cho 2-3 người vào một lần và phải ngồi xếp hàng, giữ khoảng cách. Trong chiều nay chỉ có cơ sở bánh Hương Trà tiếp tục bán hàng. Theo thông báo, cơ sở bánh Bảo Phương đã hết hàng. Những ai muốn mua bánh Bảo Phương sẽ quay trở lại vào 8h sáng 20/9. Nhiều người bức xúc khi đứng xếp hàng giữa trưa nhưng đến khi mở cửa thì không mua được bánh Bảo Phương. “Sáng nay thông báo là 3h chiều có bán bánh Bảo Phương, bây giờ lại thông báo là hết bánh” - bác Đông (sống trên phố Đội Cấn) nói. Trước đó, theo phản ánh của báo chí những ngày vừa qua xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng, không giữ khoảng cách khi mua bánh Trung Thu. UBND phường Thuỵ Khuê đã tiến hành xử phạt các cơ sở vi phạm quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, do nhu cầu mua bánh Trung Thu của người dân cao nên phường Thuỵ Khuê đã tổ chức cho 2 cơ sở đảm bảo đủ chất được bán hàng dưới sự giám sát của chính quyền.

