Nội thất hiện đại trong căn hộ tân hôn của Bình An - Phương Nga

Trên kênh Youtube cá nhân, mới đây Á hậu Phương Nga đăng tải video khoe không gian sống của mình và chồng sắp cưới. Đó là một căn hộ chung cư rộng rãi và tiện nghi. Ảnh: YouTube Phương Nga Bùi Official Căn hộ của Bình An - Phương Nga phủ màu trắng sang trọng cùng nội thất hiện đại. Phòng khách rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Ảnh: YouTube Phương Nga Bùi Officia Không gian sống mới phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của cặp vợ chồng son, có nơi giải trí, trưng bày những kỷ vật in dấu thành tích học tập và hoạt động nghệ thuật của cả hai. Ảnh: YouTube Phương Nga Bùi Official Phòng bếp hiện đại với tông trắng chủ đạo. Ảnh: YouTube Phương Nga Bùi Officia Là người miền núi nên Bình An muốn trong nhà có nhiều cây xanh. Ảnh: YouTube Phương Nga Bùi Official Không chỉ khu vực ban công, Bình An còn đặt thêm nhiều chậu cây anh trong nhà. Ảnh: YouTube Phương Nga Bùi Official Phòng làm việc có bể cá lớn và góc tủ bày nhiều vật kỷ niệm. Ảnh: YouTube Phương Nga Bùi Official Phương Nga - Bình An dành khoảng không gian rộng để làm thành 2 tủ đựng quần áo Phòng tắm tuy không lớn nhưng đều được trang bị nội thất thông minh. Ảnh: YouTube Phương Nga Bùi Official Bình An - Phương Nga đã đăng ký kết hôn vào đầu tháng 9/2022, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Ảnh: FB Nguyễn Bình An Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

