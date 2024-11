Những thiết kế nội thất ngớ ngẩn khiến gia chủ “khóc thét”

Không hiểu vì lý do gì mà kiến trúc sư lại đặt nhà vệ sinh ngay cạnh kệ bếp? Ảnh: Demilked Có ai muốn bước ra khỏi bồn tắm và đi xuống cầu thang không? Ảnh: Reddit Căn phòng thực sự đa chức năng. Đây có lẽ là giải pháp hoàn hảo cho nhà chật? Ảnh: SkyeAuroline Bồn tắm lớn đặt giữa phòng khách. Ảnh: Fussandfeathers Ít nhất bồn rửa cũng ổn. Ảnh: AaodTủ quần áo cao gần 2 mét so với mặt đất nhưng không có cầu thang để lên. Ảnh: RussiannTaco Ban công ngẫu nhiên trong nhà. Ảnh: Instagram Chiếc rèm cửa này gần như vô giá trị. Ảnh: Facebook Đây là phòng khách, phòng tắm hay phòng ngủ? Ảnh: Instagram Không có lý do chính đáng nào giải thích cho việc lắp đèn chùm lệch tâm. Ảnh: FacebookBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

