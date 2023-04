Những “siêu đám cưới” con nhà đại gia Việt xôn xao dư luận

Những ngày qua, đám cưới của richkid quê An Giang - Tuyết Nhi và chú rể Samuel Lam đã gây bão mạng xã hội vì mức độ xa hoa. Ảnh: Tiền phong Samuel Lam sinh ra tại New York trong một gia đình người Mỹ gốc Hoa. Còn Tuyết Nhi là con gái một đại gia tại An Giang. Ảnh: PhunuVietNam Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại New York, Mỹ (thành phố họ sinh sống) và An Giang (nơi cô dâu sinh ra). Ảnh: PhunuVietNam Đáng chú ý, đám cưới của cặp đôi tại An Giang gây chú ý trên mạng xã hội khi ba mẹ trao của hồi môn lên tới 100 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, "siêu đám cưới" ở TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) được chia sẻ lên MXH đã khiến dân tình choáng ngợp. Theo đó, thực đơn trong đám cưới là những món sơn hào hải vị đắt đỏ như cua hoàng đế, bào ngư sốt xì dầu. Ảnh: Người đưa tin Cua hoàng đế nhập khẩu từ Alaska (Bắc Mỹ) có giá hơn 2 triệu đồng/kg, còn bào ngư được nhập khẩu từ Hàn Quốc, giá 85.000 đồng/con. Ảnh: Người đưa tin Đám cưới được tổ chức tại sân bóng với sức chứa 1.500 khách mời. Hàng trăm nhân viên làm việc liên tục trong nhiều ngày để chuẩn bị. Ảnh: Người đưa tin Tháng 12 năm ngoái, đám cưới trăm tỷ ở Kiên Giang cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Bảo vệ công lý Theo tiết lộ, đám cưới được chuẩn bị trong thời gian 9 tháng, có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: Facebook Toàn bộ hoa được trang trí trong đám cưới là hoa tươi có giá lên tới 13 tỷ đồng. Ảnh: Facebook Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

