Những nghề “hot” “hái ra tiền” dịp cuối năm

Sự phát triển của thương mại điện tử khiến nhu cầu giao hàng tăng vọt, đặc biệt là vào dịp cuối năm, đây là một trong những nghề dễ hái ra tiền dịp cuối năm. Ảnh: Internet Các đơn vị vận chuyển, các ứng dụng giao hàng... đang tuyển dụng rất nhiều nhân viên giao hàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thường thì giá một đơn hàng vận chuyển thành công dao động từ 20.000 - 40.000 đồng. Dịp Tết số lượng đơn nhiều, phí vận chuyển cũng nhỉnh hơn nên thu nhập cũng tăng cao. Ảnh: Internet Chở cây cảnh thuê cũng là nghề dễ kiếm tiền dịp cuối năm. Nhu cầu chơi cây ngày Tết đặc biệt là những cây "khủng" cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Internet Theo những người chở cây cảnh thuê lâu năm, nếu chở bằng xe máy giá tiền công rẻ nhất cũng 200.000 đồng/chuyến, có thể lên đến 300-400.000 đồng/chuyến khi đi ra khỏi thành phố. Với xe tải thùng, mức dao động từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng, tùy quãng đường xa, gần. Ảnh: Internet Dường như Tết Nguyên đán chính là "thời điểm vàng" cho các tiệm tóc kiếm được thu nhập khủng. Ảnh: Internet Có nhiều salon làm tóc cả ngày cả đêm, do khách vào liên tục nên phần lớn thợ trong tiệm không có thời gian ăn, uống. Họ chỉ tranh thủ lúc rảnh tay ăn tạm mì tôm hoặc bánh mì cho qua bữa. Ảnh: Internet Xu hướng chụp ảnh cùng hoa Tết, đào Tết, các bộ ảnh Tết như chợ hoa, áo dài,... đang ngày càng tăng. Nhờ đó, nghề chụp ảnh dễ dàng kiếm thêm thu nhập vào thời điểm cuối năm. Ảnh: Internet Chụp ảnh ngày Tết đang trở thành nghề "hốt bạc" trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Internet Có thể thấy, cứ vào dịp gần Tết là các dịch vụ bảo dưỡng, tân trang xe lại nhộn nhịp hẳn lên. Đó là bởi ai cũng muốn chiếc xe của mình sạch sẽ và an toàn để đi chơi Tết. Nhìn chung, vào những ngày 28, 29, 30 Tết, lượng khách hàng có nhu cầu rửa xe tại các tiệm đã tăng gấp 3-4 lần so với ngày bình thường. Ảnh: Internet Với nhu cầu về làm đẹp ngày càng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng khá hơn, nên nhu cầu làm nail (nghề làm móng tay, chân) của phụ nữ vào dịp Tết cũng nhiều hơn ngày thường. Ảnh: Internet Những ngày giáp Tết, các tiệm nail, cắt tóc, thẩm mỹ thường xuyên kín lịch, không đủ nhân sự để phục vụ. Ảnh: Internet

