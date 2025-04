Tesla Model Y gần 60.000 USD bị "vứt đi" ở bãi phế liệu

Ra mắt vào đầu năm 2025, Tesla Model Y Juniper chạy điện là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu crossover cỡ nhỏ cùng tên, vốn ra mắt lần đầu vào năm 2019. Tuy nhiên, một chiếc SUV điện Model Y Juniper Launch Series đã không gặp may mắn và bị hư hỏng nặng. Hình ảnh hiện trường cho thấy bánh trước đã gãy rời trục. Tuy nhiên, một chiếc Tesla Model Y Juniper Launch Series đã không gặp may mắn và bị hư hỏng nặng. Hình ảnh hiện trường cho thấy bánh trước đã gãy rời trục. Thân xe bị xé rách và biến dạng do tác động từ lực va chạm mạnh. Theo thông tin từ trang đấu giá, vụ tai nạn này không có thiệt hại về người. Khoang nội thất của xe gần như không bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 15.4 inch vẫn có thể sử dụng. Có khả năng lực va chạm không đủ mạnh để kích hoạt túi khí hành khách phía trước và túi khí rèm. Phiên bản trước đây đều được đánh giá 5 sao từ ANCAP và Euro NCAP. Tesla Model Y Juniper Launch Series sở hữu cấu hình Long Range AWD với 2 động cơ điện, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây và đạt tốc độ tối đa 201 km/h. Phiên bản Launch Series gồm các trang bị tiêu chuẩn hệ thống tự lái FSD, chức năng hỗ trợ tăng tốc, hệ thống móc kéo xe với nhiều tùy chọn về màu sơn và kiểu mâm. Hiện tại, phiên bản Launch Series đã dừng sản xuất. Tại Mỹ, mức giá xe Tesla Model Y đang được bán ra với phiên bản Long Range AWD tiêu chuẩn với mức từ 48.990 USD, chưa bao gồm ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD. Video: Xem chi tiết Tesla Model Y Juniper tại Trung Quốc.

