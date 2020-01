Dưa hấu "siêu to khổng lồ" khắc thư pháp bán tiền triệu mỗi cặp

Những ngày cận Tết Canh Tý 2020, tại TP.HCM xuất hiện nhiều mặt hàng tiêu dùng độc lạ, cây cảnh, hoa, trái cây,...Một loại trái cây độc đáo được nhiều người săn tìm là dưa hấu khắc thư pháp.

Đây là mặt hàng không còn xa lạ ở TP.HCM mỗi dịp Tết đến.

Anh Nguyễn Văn Thọ cho biết, số dư hấu này được vận chuyển từ đất mũi Cà Mau lên tập kết tại chợ hoa xuân ở TP.HCM. Hơn 500 quả dưa hấu "siêu to khổng lồ" được chính tay anh chạm khắc hình rồng phượng, chữ thư pháp để bán.



"Là một hoạ sĩ chuyên về mỹ thuật, cùng với đam mê điêu khắc nên mùa tết rảnh rỗi tôi mua dưa hấu ở Cà Mau về khắc chữ thư pháp để bán trong dịp tết năm nay" - anh Thọ chia sẻ.

Để làm ra một tác phẩm độc đáo từ quả dưa hấu, nghệ nhân phải thực hiện 3 công đoạn. Đầu tiên vẽ phác thảo, sau đó tỉa bằng dao, cuối cùng là gọt, khắc chữ và hình lên quả dưa.

Theo anh Thọ, phông chữ thư pháp rất đa dạng, tuỳ theo sáng tạo của người nghệ sĩ. Trong dịp Tết thì khách hàng thường chọn các loại chữ như: tài, phúc, lộc, thọ,... hoặc hình các con vật.



Chữ phúc lộc thọ thường được nhiều người lựa chọn để mua về trang trí dịp Tết.

Loại bút dùng để viết và khắc chữ lên dưa hấu cũng được anh Thọ tự chế tạo.

Theo anh Thọ, nếu những trái dưa có hoa văn phức tạp thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thành, còn những quả đơn giản thì tầm 30 phút.

Dưa hấu được anh Thọ bán đều đạt chuẩn Viet Gap, dưa An Tiêm nặng khoảng 8-14kg/1 trái, giá bán 39.000 đồng/kg. Dưa mặt trời đỏ bán với giá 36.000 đồng/trái.



Một trái dưa có giá trung bình từ 500 đến 600 ngàn đồng, tuỳ theo hình vẽ và kiểu dáng. Trong đó tiền công khắc chữ khoảng 150 ngàn đồng. Mỗi cặp dưa An Tiêm được khắc chữ thư pháp có giá dao động khoảng 1 triệu đồng.

Ngoài các câu chữ ý nghĩa như tài, phúc, lộc, thọ, một số khách hàng cũng rất thích mua dưa khắc hình rồng, phượng, hoặc con giáp của năm.

Em Hồ Thị Yến Tiên, học trò của anh Thọ đang tập khắc thư pháp và hình linh vật trên dưa hấu. "Em mới học làm nên hơi chậm hơn một chút, một quả có khắc chữ thì khoảng 30 phút đến 1 giờ, còn khắc rồng, phượng thì có khi nửa ngày mới xong" - Yến chia sẻ.

