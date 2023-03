Những công trình dát vàng “độc nhất vô nhị” của đại gia Đường bia

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Đường (đại gia "Đường bia"), Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình, đồng thời là chủ khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake cho biết sẽ chào bán cạnh tranh khách sạn này trong tháng 3 với giá khởi điểm 250 triệu USD. Ảnh: Facebook Đại gia 'Đường bia" được biết đến như người đầu tiên thành lập công ty tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội. Sau này, ông lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án lớn. Ảnh: Internet Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Đường gây chú ý với những công trình dát vàng đầu tiên và độc nhất vô nhị trên thị trường. Một trong số đó là khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake bên hồ Giảng Võ (Hà Nội). Ảnh: Uniq Hotels Khách sạn không chỉ dát vàng bên ngoài mà còn dát vàng cả bên trong từ dĩa nĩa đến nhà vệ sinh. Ảnh: Angoda Độ xa hoa của khách sạn khiến nhiều tờ báo quốc tế phải ngạc nhiên. Ảnh: Angoda Một trong những dự án mang tính biểu tượng của Tập đoàn Hòa Bình là tòa Tháp quốc tế Hòa Bình. Dự án này được xây dựng từ năm 2004 – 2006 trên khu đất rộng 1.952 m2 tại số 106 Hoàng Quốc Việt, tổng mức đầu tư 26,1 triệu USD. Ảnh minh hoạ Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam có thang máy được dát vàng. Tuy nhiên, sau đó đại gia Nguyễn Hữu Đường đã bán công trình này với giá 735 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí Khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng là một dự án mang tính biểu tượng khác của Hòa Bình. Dự án được khởi công từ tháng 3/2016 với quy mô hơn 1.000 căn hộ và phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Ảnh: Hoabinhgroup Đặc biêt, dự án có bể bơi vô cực dát vàng được xây dựng trên nóc tòa nhà cao 29 tầng, cùng với đó là các thiết bị vệ sinh làm từ kim loại cũng đều được dát vàng 24K. Ảnh: Hoabinhgroup Ngoài ra, đại gia "Đường bia" còn được biết đến với dự án dát vàng Hội An Golden Sea. Ảnh: Hoabinhgroup Nổi bật trong dự án là các toà lâu đài dát vàng và bạch kim, mô hình phòng khách sạn dưới đáy biển, căn hộ thủy cung dát vàng, siêu biệt thự và thủy cung nằm dưới mặt biển. Ảnh: HoabinhgroupBí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

