Những buồng chuối “quái dị” đến khó tưởng tượng của nông dân Việt

Cách đây không lâu, nhiều người hiếu kỳ đã đến nhà bà Đặng Thị Lan (ở thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) để chiêm ngưỡng cây chuối trổ buồng liên tục trong suốt 6 tháng. Ảnh: Người lao động Cây chuối trổ bông cho tới hơn 100 nải khiến mọi người kinh ngạc. Ảnh: Người lao động Buồng chuối dài gần 1,5 m, quả nhỏ, chi chít thành từng lớp, mỗi lớp có 2 nải. Sợ buồng chuối nặng sẽ ngã, chủ nhân phải lấy cây chằng chống. Ảnh: Người lao động Bình thường, cây chuối trưởng thành sẽ trổ hoa trên ngọn, từ đó mới hình thành và ra buồng hướng xuống đất. Thế nhưng, trong vườn nhà bà Võ Thị Kim Phượng (ngụ phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) từng xuất hiện buồng chuối kỳ lạ trổ từ giữa thân. Ảnh: Người lao động Buồng chuối trổ từ giữa thân gồm 5 nải, mỗi nải có khoảng chục trái phát triển rất tốt. Ảnh: Người lao động Nhiều người tỏ ra kinh ngạc bởi chủ nhân cho biết, cây chuối hoàn toàn phát triển tự nhiên, không ai tác động hay can thiệp. Ảnh: Người lao độngCây chuối lùn trong vườn nhà chị Nguyễn Thị Thủy, ở xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trổ buồng từ giữa thân cây cũngthu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Ảnh: Báo Nghệ An Trụ hoa và hoa nứt ra ngoài tạo thành buồng ngay từ giữa thân cây rất kỳ lạ. Ảnh: Báo Nghệ An Thêm một buồng chuối "vỡ bầu", trổ buồng giữa thân tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Ảnh: Báo Nghệ An Buồng chuối trổ ra từ gốc cây chỉ đúng một nải chuối và có 10 trái tại Vĩnh Long. Ảnh: Dân trí Cây chuối sứ trổ gần 8 nải ở Gia Lai bỗng nhiên mọc nhiều lớp sừng bên ngoài khiến nhiều người cho rằng cây chuối có thể bị biến đối gen. Ảnh: VTC

