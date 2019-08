Nhà vườn đơn sơ rộng gần 100m2 của Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan

Căn nhà của Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan nằm bên trong một con đường nhỏ ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam với diện tích rộng khoảng 100m2. Phía trước căn nhà là một cổng lớn và phần sân vườn rộng rãi dẫn lỗi vào bên trong. Phía bên trong là căn nhà 2 tầng khá giản dị và đơn sơ. Đây chính là nơi Á hậu Kiều Loan cùng gia đình đã sinh ra và lớn lên. Căn nhà được xây theo kiểu khá cổ truyền với nhiều cửa thông nhau. Nội thất bên trong cũng vô cùng giản dị, mộc mạc. Ông Nguyễn Lợi, bố của Kiều Loan và chị gái Nguyễn Hà Nữ Vi vẫn chưa thể tin Kiều Loan giờ đã trở thành Á hậu. Chị gái chia sẻ Kiều Loan là một cô bé giản dị, chỉ có chăm chỉ đi học mà không hề ăn diện và chưa từng mặc một món đồ hiệu nào. Hiện tại, chị gái của Kiều Loan cũng đã lập gia đình nên không còn sống cùng bố mẹ và em gái trong căn nhà này. Mẹ của Kiều Loan tên Hà Thị Tuyết, là một giáo viên đã nghỉ hưu. Hiện tại bà cùng bố Kiều Loan phụ trách quản lý quán cà phê do chị gái cô mở ra. Chia sẻ về con gái, bà Tuyết cảm thấy vẫn vô cùng bồi hồi khi biết tin con được giải. "Kiều Loan rất ngoan vì chỉ biết học, tuy nhiên con cũng giúp bố mẹ rất nhiều việc trong gia đình. Loan thích nấu ăn từ nhỏ và rất siêng năng. Khi chị gái lên đại học, Kiều Loan có thể đảm đương tự nấu cơm để phụ mẹ", mẹ Kiều Loan chia sẻ. Chiếc bàn học giản dị, đơn sơ là nơi gắn liền với Á hậu suốt thời gian đi học. Những cuốn sách vở từ thời cấp 3 vẫn được người đẹp xếp ngay ngắn trên bàn. Căn phòng cũng là nơi lưu giữ rất nhiều những hình ảnh tuổi thơ của Kiều Loan. Á hậu Kiều Loan sở hữu gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn ngay từ ngày bé. Một vài vật trang trí còn sót lại ghi dấu tuổi học trò được Kiều Loan trưng bày ở góc học tập. Tấm ảnh thẻ hồi cấp 3 của Kiều Loan với gương mặt xinh xắn không khác biệt mấy so với hiện tại. Những tấm bằng khen cũng được người đẹp đóng khung và treo cẩn thận trên tường. Kiều Loan đang theo học tại trường Đại học kinh tế Đà Nẵng và vẫn sống cùng bố mẹ trong căn nhà này. Video: Gia đình, người thân chia sẻ về Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan.

