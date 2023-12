Nhà vườn 2.500m2 của nữ hoàng ảnh lịch đình đàm một thời

Vào thập niên 90, Việt Trinh không chỉ được mệnh danh là "ngọc nữ" điện ảnh Việt, mà còn được danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch". Việt Trinh sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, sắc sảo và đôi mắt to cuốn hút. Xinh đẹp, tài năng nhưng tình duyên của cô cũng lận đận. Sau những sóng gió liên tiếp trong chuyện tình cảm, Việt Trinh chọn cách ở ẩn. Người đẹp đang sống cùng con trai trong căn biệt thự nhà vườn ở Bình Dương. Biệt thự nhà vườn của Việt Trinh rộng 2.500m2, có cánh cổng được xây cao kiên cố và vững chắc. Phía sau cánh cổng là khoảng sân trước rất rộng. Bên hông nhà là xích đu sắt tạo thành không gian thư giãn. Phía sau gian bếp có lối đi riêng khá rộng, đây chính là nơi Việt Trinh trồng cây cảnh. Trong khuôn viên biệt thự, Việt Trinh dành phần lớn diện tích cho không gian khu vườn trồng rau và các loại cây ăn trái.Diễn viên Việt Trinh trồng đủ loại rau củ quả như cam, mít, dừa, bưởi, ổi, xoài, cóc... Cây dừa thấp nhưng chi chít quả. Cây xoài cho trái to và sai lúc lỉu. Việt Trinh hào hứng khoe những trái xoài to, căng mọng thu hoạch trong vườn. Các loại rau ăn hàng ngày cũng tốt um. Để thuận tiện cho việc tưới tiêu cây trái, Việt Trinh cho thợ đào một con kênh nhỏ, dẫn nước cho vườn. Cây trái trĩu quả cho thấy khả năng làm vườn của Việt Trinh. Nguồn ảnh: FBNVBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

