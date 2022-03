Nhà sáng lập Sơn Kim group lên tiếng lần 2 giữa lùm xùm của con rể

Giữa những lùm xùm của con rể Hồ Nhân mấy ngày qua, doanh nhân Nguyễn Thị Sơn – bà chủ gia tộc Sơn Kim đã lần 2 lên tiếng.

Trong bài chia sẻ, bà Nguyễn Thị Sơn khẳng định, bản thân đã già vì có đông con cháu, đã bước sang tuổi 73, cháu đích tôn cũng đã bắt đầu tham gia quản lý doanh nghiệp rồi.

Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Sơn trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Dư luận xôn xao về mối quan hệ lùm xùm của con rể Hồ Nhân, khiến bà cũng bị nhắc tên liên tục trên các phương tiện truyền thông vì thế mà "muốn im lặng cũng không được".

Bà Sơn cho biết đến thời điểm hiện tại, ông Hồ Nhân và con gái Hồng Vân của bà vẫn là vợ chồng bình thường. Ông Hồ Nhân vẫn là chủ tịch HĐQT Nanogen, muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học.

Bà Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh. Cả hai đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax theo yêu cầu của Bộ y tế.

Về chuyện tình cảm, bà Sơn cho rằng: "Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp".

Sau khi trải lòng xong 6 điều muốn nói, bà Nguyễn Thị Sơn có một điều “nói nhỏ” rất thâm thúy và sâu sắc: “Cho bà lão nói nhỏ nè, trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không?? Mọi người có đồng tình với quan điểm của bà lão không? Nhất là những ông U60, còn xương cốt đâu mà kè với gái 25 hè?”.

Phần đăng ban đầu của bà Nguyễn Thị Sơn đã bị xoá bỏ. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó bài viết của bà chủ gia tộc Sơn Kim đã được chỉnh sửa và bỏ đi đoạn "hỏi nhỏ" trên.

Bà Nguyễn Thị Sơn – Nhà sáng lập Sơn Kim Group là một nữ cường nhân thực sự của giới kinh doanh Việt Nam. Năm 1987, ở độ tuổi trên 30, bà được Nhà nước giao trọng trách về quản lý Công ty Legamex. Trong thời điểm hoàng kim, công ty may mặc quốc doanh này có 4.000 nhân viên chính thức, 10.000 nhân viên của các công ty vệ tinh, xuất khẩu qua các nước như Liên Xô, Ba Lan, Nhật Pháp…; và là công ty may mặc lớn nhất Việt Nam thời điểm đó.