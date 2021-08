Nhà phố Chùa Bộc rao bán tăng "dựng đứng", có nơi 600 triệu đồng/m2

Giá đất phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) đang tăng một cách… vô lý sau khi có thông tin sắp mở rộng đường Chùa Bộc. Trước đó, để thực hiện Dự án nút giao Chùa Bộc - Thái Hà, UBND Thành phố đã phê duyệt mức đền bù giải phóng mặt bằng là 47,1 triệu đồng/m2. Theo quy hoạch, dự án sẽ lấy toàn bộ các cửa hàng bên số nhà chẵn phố Chùa Bộc kéo dài từ Học viện Ngân hàng tới nút giao với phố Tây Sơn. Bên số nhà lẻ không bị ảnh hưởng nên giá nhà đột nhiên được rao cao ngất ngưởng. Đặc biệt, có căn nhà bên dãy số lẻ rộng gần 50m2 được rao bán với giá 29 tỷ đồng (tương đương hơn 600 triệu đồng/m2). Giá thuê mặt bằng kinh doanh trên phố Chùa Bộc cũng tăng giá theo. Theo đó, giá thuê mặt bằng của các cửa hàng trên phố Chùa Bộc hiện nay khoảng 1 triệu đồng/m2/tháng. Những cửa hàng vừa có mặt tiền, vừa có mặt ngõ lớn có giá thuê lên tới hơn 100 triệu đồng/tháng. Vào ngày thường, ngay cả vỉa hè cũng được tận dụng thành điểm buôn bán. Vỉa hè phố Chùa Bộc từng được coi là “thiên đường mua sắm của sinh viên” do mặt hàng phong phú, mức giá rẻ. Do nằm trong diện quy hoạch nên từ nhiều năm nay loạt cửa hàng bên số nhà chẵn không được sửa sang, cải tạo nên giá thuê cũng thấp hơn nhiều so với phía đối diện. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng cũng khiến giá đất của những nhà phía sau tăng giá theo. Anh Nguyễn Trung Hiếu (ngõ 20 Chùa Bộc) cho biết, sau khi mở đường, nhà của anh được ra mặt đường Chùa Bộc tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại cũng không có ai hỏi mua nên anh Hiếu cũng không biết giá đất hiện nay ở mức nào. Toàn cảnh đường Chùa Bộc

