Người em gái tài giỏi nhưng kín tiếng của Cường Đô La

Cường Đô La là một trong những đại gia đình đám Sài thành với "thú chơi" siêu xe khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ít ai biết, Cường Đô La còn có cô em gái kín tiếng tên Nguyễn Ngọc Huyền My, sinh năm 1983.

Huyền My ít được nhắc đến trước truyền thông vì cái bóng của mẹ và anh trai quá lớn. Tuy nhiên, em gái Cường Đô La cũng là người tài giỏi, sở hữu khối tài sản khủng.

Em gái Cường Đô La sở hữu gương mặt tròn, đôi mắt to vừa phải. Ảnh: Saostar

Huyền My từng là du học sinh Mỹ. Các thông tin về Huyền My khá ít ỏi trên mạng, công chúng chỉ biết em gái Cường Đô La nắm giữ khá nhiều cổ phần trong tập đoàn của gia đình anh, thậm chí còn được nhận xét giàu hơn anh trai.



Dù không giữ chức vụ chủ chốt tại công ty nhưng Nguyễn Ngọc Huyền My lại là nhân vật trọng yếu của tập đoàn, cố vấn cho bà Như Loan trong những vấn đề lớn. Năm 2020, Huyền My là cổ đông lớn thứ 2 ở công ty (chỉ sau bà Loan). Khi đó, cô nắm giữ gần 39,4 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,3% vốn công ty. Còn anh trai chỉ giữ 0,2% vốn công ty.

Huyền My hiếm hoi chụp ảnh cùng mẹ ruột và anh trai. Ảnh: Saostar

Năm 2015, Huyền My từng đứng thứ 153 trên bảng xếp hạng người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Em gái Cường Đô La từng cho công ty của mẹ vay gần nghìn tỷ đồng, trở thành chủ nợ lớn của tập đoàn.

Bức hình hiếm hoi mà em gái Cường Đô La (giữa, áo trắng) xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: Saostar

Những hình ảnh hiếm hoi cho thấy, em gái Cường Đô La có gương mặt khá giống với anh trai. Huyền My khá hạn chế trang điểm đậm khi ra ngoài và ăn diện đơn giản so với các cô gái nổi tiếng khác. Dù vậy, các bộ cánh của Huyền My toát lên khí chất của một nữ doanh nhân.