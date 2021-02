Người dân đi mua vàng ngày vía Thần Tài từ 3h sáng ở Hà Nội

Ghi nhận của PV sáng 21/2 (tức ngày mùng 10/1 Âm lịch), tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) - nơi mệnh danh là con phố “vàng” của Thủ đô, người dân tìm đến đây mua vàng ngày vía Thần Tài từ rất sớm. Mặc dù đến 6h sáng cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu nằm trên đường Trần Nhân Tông mới mở cửa giao dịch, nhưng ông Tô Hòa Bình (trú tại Đống Đa, Hà Nội) vẫn đi đến đây từ 3h sáng để lấy số giao dịch. Đây cũng là vị khách đầu tiên của cửa hàng vàng này, ông chia sẻ: "Gần 10 năm nay tôi đều đến đây mua 2 chỉ vàng ngày vía Thần Tài để lấy may mắn cho người thân, gia đình”. Nhiều người dân khác cũng tìm đến phố Trần Nhân Tông mua vàng ngày vía Thần Tài từ sáng sớm tinh mơ. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng đến giao dịch trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông đã dựng vách ngăn mica trong suốt trước cửa cho khách xếp hàng khi chờ giao dịch. Khách hàng đến mua vàng đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, phía cửa hàng này cũng hướng dẫn khách khai báo y tế trước khi tiến hành giao dịch trong quầy. Các khách hàng chờ đợi lấy số giao dịch. Nhân viên cửa hàng vàng ghi số giao dịch cho khách. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người dân đổ xô đi mua vàng từ sáng sớm giảm hẳn so với năm ngoái. Hầu hết, để cạnh tranh khách hàng, các thương hiệu vàng nổi tiếng đều tung ra thị trường dịp Thần Tài nhiều sản phẩm độc đáo, đa dạng về mẫu mã. Vị khách đầu tiên đến mua vàng ngày vía Thần Tài ở Bảo Tín Minh Châu Trần Nhân Tông được đông đảo giới truyền thông quan tâm. Đa số các khách hàng chỉ mua khoảng 2 chỉ vàng trong ngày vía Thần Tài để cầu tài lộc, may mắn cho cả năm. Tương tự, cửa hàng DOJI trên phố Trần Nhân Tông cũng mở cửa từ sáng sớm để chuẩn bị đón khách ngày vía Thần Tài. Một vài cửa hàng vàng khác trên phố Trần Nhân Tông dù mở cửa sớm trong ngày vía Thần Tài, nhưng lượng khách cũng ảm đảm hơn. Đến gần 7h sáng cùng ngày, cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải nằm trên phố Hoàng Cầu mới chỉ có vài vị khách ngồi xếp hàng chờ giao dịch.

