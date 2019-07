Nghề nào có mức lương cao nhất tại Mỹ

Business Insider phân tích số liệu thống kê của BLS và xác định nghề nghiệp có mức lương cao nhất tại 42 bang tại Mỹ. Nghiên cứu này cho thấy bác sĩ thuộc nhiều chuyên môn khác nhau là nghề có mức thu nhập thuộc vào loại hàng đầu ở Mỹ. Business Insider thống kê 10 nghề có mức lương tính theo năm cao nhất ở bang có mức chi trả trung bình tốt nhất. Ảnh: Venture Beat. Phi công và kỹ sư hàng không: Tại bang Alaska, phi công và kỹ sư hàng không có thể nhận được tới 148.820 USD/năm. Ảnh: Getty Images. Bác sĩ chuyên khoa gây mê: Một chuyên gia phụ trách gây mê trước và trong quá trình phẫu thuật có mức thu nhập khoảng 288.420 USD tại California. Con số ở Florida là 280.390 USD, New York 255.500 USD, Ohio 285.000 USD, Texas 260.690 USD. Ảnh: Getty Images. Tổng giám đốc điều hành: Đa phần CEO các tập đoàn lớn tại Mỹ như ông chủ Amazon Jeff Bezos không sống bằng lương. Tài sản của họ là cổ phiếu, bất động sản, các khoản đầu tư... Nếu chỉ tính lương, một CEO ở Alabama kiếm được 204.590 USD/năm. Con số ở Quận Columbia là 247.500 USD, Virginia 228.540. Ảnh: Getty Images. Bác sĩ đa khoa: Một bác sĩ đa khoa ở Iowa có thể kiếm được 246.670 USD/năm. Con số ở Nebraska là 237.320 USD, Nam Carolina 235.790 USD. Tại các bang khác, nghề này luôn có mức lương trung bình trên 200.000 USD/năm. Ảnh: Getty Images. Quản lý tài chính: Người chỉ đạo và điều phối các hoạt động tài chính của doanh nghiệp tại Bắc Dakota có mức lương 123.890 USD/năm. Ở Vermont, thu nhập trung bình là 113.610 USD. Ảnh: 1DayReview. Giám đốc điều hành: Nghề này đem lại mức lương trên 100.000 USD/năm. Ở Nam Dakota, một giám đốc điều hành nhận 125.490 USD/năm. Ảnh: Shutterstock Bác sĩ nội khoa tổng hợp: Cũng giống như bác sĩ các chuyên môn khác, bác sĩ nội khoa tổng hợp có thu nhập trên 200.000 USD/năm. Ở Minnesota, một bác sĩ nội khoa kiếm được tới 251.310 USD/năm. Ảnh: AP Dược sĩ: Một dược sĩ ở Idaho có mức lương trung bình 121.940 USD/năm. Ảnh: Reuters. Bác sĩ tâm lý: Một bác sĩ tâm lý ở Pennsylvania có mức lương khoảng 232.990 USD. Ảnh: AP. Bác sĩ phẫu thuật: Đây là nghề đòi hỏi chuyên môn rất cao, do đó một bác sĩ phẫu thuật tại New Jersey có thể kiếm được tới 285.850 USD/năm. Ở Illinois, Michigan và Missouri, các bác sĩ phẫu thuật có thu nhập trên 240.000 USD/năm. Ảnh: Reuters.

Business Insider phân tích số liệu thống kê của BLS và xác định nghề nghiệp có mức lương cao nhất tại 42 bang tại Mỹ. Nghiên cứu này cho thấy bác sĩ thuộc nhiều chuyên môn khác nhau là nghề có mức thu nhập thuộc vào loại hàng đầu ở Mỹ. Business Insider thống kê 10 nghề có mức lương tính theo năm cao nhất ở bang có mức chi trả trung bình tốt nhất. Ảnh: Venture Beat. Phi công và kỹ sư hàng không: Tại bang Alaska, phi công và kỹ sư hàng không có thể nhận được tới 148.820 USD/năm. Ảnh: Getty Images. Bác sĩ chuyên khoa gây mê: Một chuyên gia phụ trách gây mê trước và trong quá trình phẫu thuật có mức thu nhập khoảng 288.420 USD tại California. Con số ở Florida là 280.390 USD, New York 255.500 USD, Ohio 285.000 USD, Texas 260.690 USD. Ảnh: Getty Images. Tổng giám đốc điều hành: Đa phần CEO các tập đoàn lớn tại Mỹ như ông chủ Amazon Jeff Bezos không sống bằng lương. Tài sản của họ là cổ phiếu, bất động sản, các khoản đầu tư... Nếu chỉ tính lương, một CEO ở Alabama kiếm được 204.590 USD/năm. Con số ở Quận Columbia là 247.500 USD, Virginia 228.540. Ảnh: Getty Images. Bác sĩ đa khoa: Một bác sĩ đa khoa ở Iowa có thể kiếm được 246.670 USD/năm. Con số ở Nebraska là 237.320 USD, Nam Carolina 235.790 USD. Tại các bang khác, nghề này luôn có mức lương trung bình trên 200.000 USD/năm. Ảnh: Getty Images. Quản lý tài chính: Người chỉ đạo và điều phối các hoạt động tài chính của doanh nghiệp tại Bắc Dakota có mức lương 123.890 USD/năm. Ở Vermont, thu nhập trung bình là 113.610 USD. Ảnh: 1DayReview. Giám đốc điều hành: Nghề này đem lại mức lương trên 100.000 USD/năm. Ở Nam Dakota, một giám đốc điều hành nhận 125.490 USD/năm. Ảnh: Shutterstock Bác sĩ nội khoa tổng hợp: Cũng giống như bác sĩ các chuyên môn khác, bác sĩ nội khoa tổng hợp có thu nhập trên 200.000 USD/năm. Ở Minnesota, một bác sĩ nội khoa kiếm được tới 251.310 USD/năm. Ảnh: AP Dược sĩ: Một dược sĩ ở Idaho có mức lương trung bình 121.940 USD/năm. Ảnh: Reuters. Bác sĩ tâm lý: Một bác sĩ tâm lý ở Pennsylvania có mức lương khoảng 232.990 USD. Ảnh: AP. Bác sĩ phẫu thuật: Đây là nghề đòi hỏi chuyên môn rất cao, do đó một bác sĩ phẫu thuật tại New Jersey có thể kiếm được tới 285.850 USD/năm. Ở Illinois, Michigan và Missouri, các bác sĩ phẫu thuật có thu nhập trên 240.000 USD/năm. Ảnh: Reuters.