Ngày Tết, biệt thự của Diễm My 9X lộng lẫy cỡ nào?

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, diễn viên Diễm My 9X háo hức khoe không gian biệt thự sang trọng được trang hoàng lộng lẫy để đón năm mới. Diễm My 9X đã bỏ tâm sức trang trí căn biệt thự trong năm đầu tiên làm dâu nhà hào môn. Phòng khách nhà nữ diễn ngập tràn không khí Tết với bình đào phai rực rỡ. Bình đào đông đỏ làm nổi bật và tăng sự tươi mới cho không gian. Các loài hoa Diễm My 9X lựa chọn đều phù hợp với tổng thể căn nhà. Mâm ngũ quả, trà mứt, bánh kẹo... được bày trí đẹp mắt. Biệt thự của Diễm My 9X được bố mẹ chồng tặng khi tân hôn. Không gian sống của vợ chồng Diễm My 9X được thiết kế theo phong cách hiện đại. Nhà của vợ chồng Diễm My 9X và bố mẹ chồng sát nhau nên tiện qua lại. Ở bất kỳ góc nào trong nhà, Diễm My 9X cũng có được bức hình đẹp. Nguồn ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

