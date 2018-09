Ngắm vườn thanh trà xứ Huế “hốt” trăm triệu mỗi năm

Cứ mỗi độ thu về, vùng quê Thủy Biều lại vào mùa thu hoạch thanh trà. Thanh trà Thủy Biều (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là một đặc sản nức tiếng đất cố đô. Ảnh: TNMT. Không những vậy, cây thanh trà còn giúp người dân ăn nên làm ra. Ảnh: TNMT. Theo nguồn tin trên Báo Tài nguyên & môi trường, phường Thủy Biểu có khoảng 150ha diện tích trồng thanh trà, với hơn 1.000 hộ theo nghề. Ảnh: FB Huế trong tôi. Mỗi vụ thanh trà qua đi, người trồng lại "bỏ túi" hàng trăm triệu đồng. Ảnh: FB Huế trong tôi. So với các cây trồng khác thì thanh trà ít tốn công chăm sóc lại cho thu nhập cao. Ảnh: FB Linh Dan. Khoảng 5 năm sau khi trồng, thanh trà cho thu hoạch vụ đầu tiên, cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/ha, thậm chí có khi lên đến 400 triệu đồng/ha. Ảnh: Hue ngon. Thanh trà Thủy Biều ngọt nước, có vị thơm khác với nơi khác do đất đai màu mỡ, được bồi lấp phù sa của sông Hương. Ảnh: Trangtraiviet. Khoảng rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, những vườn cây thanh trà Thủy Biều bắt đầu chín mọng và tỏa hương thơm dìu dịu. Ảnh: Hue. Thanh trà thuộc họ bưởi nhưng quả bé hơn, da xanh, vỏ mỏng, múi dày. Đặc biệt, thanh trà khác các giống bưởi ở chỗ, vỏ thanh trà có mùi tinh dầu thơm nhẹ rất đặc trưng, múi thanh trà nhiều nước nhưng không nhão, ăn có vị ngọt mát và hơi the cay. Ảnh: Huecattuong. Không rõ thanh trà Huế xuất xứ từ đâu và có tự bao giờ, nhưng theo sách ghi lại thì đã ngót khoảng 200 năm. Ảnh: Baothuathienhue. Video: Thừa Thiên - Huế: Thanh trà Thủy Biều có vụ mùa bội thu. Nguồn: TRT.

