Ngắm loạt bonsai bay lơ lửng khiến dân chơi phát sốt

Bonsai bay là sản phẩm do người Nhật sáng tạo, hoạt động dựa trên nguyên lý lực hút đẩy của từ trường nam châm. Ảnh: Airbonsai Nhờ hệ thống từ trường, cây có thể xoay tròn và lơ lửng trên không. Ảnh: Vietnamnet Du nhập vào Việt Nam từ đầu năm 2016, bonsai bay có đủ loại, từ hàng nhập bên Trung Quốc đến hàng do doanh nghiệp Việt nhận chuyển giao công nghệ để tự sản xuất. Ảnh: Getty Do mới mẻ và lạ lẫm, bonsai bay được nhiều người Việt săn lùng. Ảnh: Bonsai bay VN Cấu tạo một bộ bonsai bay gồm phần đế được gắn thiết bị tạo ra từ trường điện, phía trên là nam châm từ tính giúp cho cây luôn giữ được trạng thái thăng bằng. Ảnh: Bonsai bay VN Ngoài trang trí, bonsai bay còn có ý nghĩa về mặt phong thủy khi khách hàng có thể chọn màu sắc hợp mệnh. Ảnh: Vietnam+ Chậu bonsai làm từ gáo dừa, một sản phẩm thân thiện mang đậm phong cách Việt. Ảnh: Vietnam+ Giống như các chậu bonsai truyền thống, người chơi có thể thay cây trong chậu bằng bất kỳ loại cây nào theo ý thích. Ảnh: BoredPanda Tại Việt Nam, bonsai bay có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/chậu, tùy loại. Ảnh: BoredPanda Bonsai bay gổ cẩn xà cừ có giá 2,4 triệu đồng. Ảnh: BonsaibayvietnamVideo: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

