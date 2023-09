Ngắm loài cây “tứ quý” khiến đại gia chi tiền tỷ săn lùng

Triển lãm và Hội thi Sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 diễn ra tại TP Quy Nhơn, Bình Định quy tụ nhiều tác phẩm sinh vật cảnh độc đáo, trong số đó có các loại tùng. Đáng chú ý nhất có thể kể đến tuyệt phẩm tùng kim cương "Vũ điệu thiên nga" xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2022 của đại gia Thái Nguyên. Để sở hữu "Vũ điệu thiên nga", chủ nhân của nó đã chi gần chục tỷ đồng để đưa cây từ Đài Loan về Việt Nam. Tại triển lãm này, giới cây cảnh đánh giá đây là tác phẩm độc đáo nhất, được định giá trên 15 tỷ đồng. Những năm gần đây, tùng la hán và tùng kim cương được giới chơi cây cảnh rất ưa chuộng. Không ít đại gia sẵn sàng chi tiền tỷ để sở hữu những cây tùng bonsai độc đáo. Tùng la hán hay còn gọi là tùng vạn niên được trồng nhiều ở các nước như Nhật Bản, Trung Quốc. Ở Việt Nam cũng có một số khu vực trồng loại này như ở Nam Định, Thanh Hoá, … Tùng kim cương thường xuất hiện nhiều ở khu vực Đài Loan. Tuy nhiên, loại cây này cũng có nhiều giống và loại khác nhau. Loại thân đen, lá nhỏ thường được ưu tiên hơn ở Việt Nam. Những chậu tùng bonsai đủ thể loại, kích cỡ, dáng thế được mang tới triển lãm lần này. Đây cũng là cây bonsai chủ đạo của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng mang đến triển lãm tại Quy Nhơn. Từ thời xưa, người ta thường xem các loại cây như Tùng - Cúc - Trúc - Mai là 4 loại cây tứ quý biểu tượng của 4 mùa mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Trong đó, tùng là loại cây có tuổi thọ lâu nhất nên nó tượng trưng cho trường thọ, khỏe mạnh, an khang, sống lâu trăm tuổi. Tùng cùng với bộ 3 hợp thành bộ tứ Tùng - Cúc - Trúc - Mai thể hiện khí chất của bậc trượng phu, của đấng nam nhi với sức mạnh và sự cương trực, ý chí và bản lĩnh của bậc trung kiên, đấng trượng phu. Vì mang nhiều ý nghĩa may mắn, tài lộc nên tùng là loại cây phong thủy được giới bonsai cực kỳ ưa chuộng, mang lại giá trị kinh tế cao. >>> Mời độc giả xem thêm video Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết:

