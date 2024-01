Ngắm lan Trần Mộng Sa Pa trăm triệu phục vụ đại gia chơi Tết

Năm nay, mặc dù kinh tế khó khăn song lan Trần Mộng Sa Pa vẫn được "đại gia" săn mua với giá cả trăm triệu đồng mỗi chậu. Ảnh: Nông nghiệp Ông Lương Minh Tuấn ở Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai) cho biết, có đại gia ở Đại Lải (Vĩnh Phúc) đặt thuyền hoa ghép từ hơn 260 cành lan Trần Mộng, trị giá 120 triệu đồng. Toàn bộ là lan Trần Mộng có màu xanh ngọc, trồng tại Tả Phìn. Ảnh: Nông nghiệp Lan Trần Mộng Sa Pa vốn là loài hoa quý hiếm của rừng nhiên Hoàng Liên được người dân Sa Pa mang về trồng kinh doanh phục vụ thị trường hoa Tết. Ảnh: Công luận Theo ông Lương Minh Tuấn, địa lan Trần Mộng Sa Pa thường có giá cao hơn các loại lan khác. Bởi, đây là loại lan khó trồng, đòi hỏi người trồng am hiểu kỹ thuật và dày dạn kinh nghiệm để trồng. Ảnh: Dân Việt Để trồng được lan Trần Mộng, nhà vườn phải căn chỉnh mức độ nắng gió sao cho phù hợp từng giai đoạn phát triển. Ảnh: Công luận Hoa địa lan Sa Pa có màu vàng chanh hoặc màu xanh ngọc, khi nở hoa tỏa mùi hương quyến rũ. Ảnh: Nông nghiệp Hoa lan Trần Mộng Sa Pa nở 2 - 3 tháng mới tàn, hợp phong thủy trang trí ngày Tết Nguyên đán nên được nhiều khách có điều kiện kinh tế tìm mua. Ảnh: Dân Việt So với địa lan Trung Quốc, địa lan trồng ở Sa Pa hoa nở tốt hơn, lá xanh hơn, mặt hoa nở to và căng, chơi được lâu hơn. Ảnh: Công luận Giá lan Trần Mộng Sa Pa phụ thuộc từng loại, trung bình dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/cành; cũng có loại lên đến 500.000 - 700.000 đồng/cành, đặc biệt là loại hoa xanh ngọc, lưỡi đỏ đậm. Ảnh: Facebook Theo chủ vườn, các dòng lan đắt tiền này không có nhiều. Trên thị trường chủ yếu là lan Trần Mộng giá tầm trung. Ảnh: VietnamnetNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

