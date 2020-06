Ngắm hồ sen đẹp rực rỡ trên sân thượng

Bên cạnh vườn rau, anh Nguyễn Văn Huynh (quận 12, TP HCM) còn sở hữu một hồ sen trên sân thượng cho hoa nở quanh năm. Ảnh: Trangtraiviet. Hồ sen của anh Huynh rộng 20m2, được làm từ các nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền. Mỗi tuần một lần, anh Huynh bơm nước một lần, thi thoảng lại tỉa lá. Ảnh: Trangtraiviet. Giờ đây, hồ sen trở thành nơi yêu thích nhất của gia đình anh Huynh. Ai đến chơi cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên hồ sen.

Ảnh: Trangtraiviet. Trên nóc nhà 7 tầng của chị Trần Diệu Thúy (Hà Đông, Hà Nội) có một khu vườn rộng tới 200m2. Ảnh: Vietnammoi. Vốn có niềm yêu thích với các loại hoa nên chị Thúy dành nhiều thời gian trông đủ loại hoa trên sân thượng như hoa hồng, tử đằng, hoa nhài...Đặc biệt, chị Thúy tự thiết kế bể trồng hoa sen ngay trên sân thượng. Ảnh: Vietnammoi. Để trồng sen, chị Thúy quét chống thấm cho bể, lát gạch bóng và phủ trực tiếp bạt nhựa HDPE (chuyên lót hồ nuôi cá) lên trên, rồi đổ đất thịt vào hồ và ngâm nước tạo bùn một thời gian. Ảnh: Vietnammoi. Chị Thúy cũng nuôi thêm cá trong ao sen để tạo môi trường tương sinh, cá sinh sôi tốt hơn, sen từ đó sẽ khỏe đẹp hơn. Ảnh: Vietnammoi. Hồ sen của chị Thúy nở đều từ tháng 5 đến tháng 10, mỗi đợt rộ được khoảng 20 bông. Ảnh: Vietnammoi. Những bông sen rực rỡ, tỏa ngát hương chẳng khác một đầm sen Hồ Tây. Ảnh: Vietnammoi. Do có sở thích ngắm sen, chị Phạm Thúy An (Phù Cư, Hưng Yên) quyết định tự trồng sen trên sân thượng nhà mình. Ảnh: Thời đại. Giống sen chị An trồng trên sân thượng thuộc giống sen Thái, là sen cảnh. Ảnh: Thời đại. Sen thân cao tầm 60-80cm, sai hoa và cánh dày, có bông có đường kính lên đến 22cm. Ảnh: Thời đại. Khi mới bắt đầu trồng, chị An chỉ trồng 3 chậu sen trên sân thượng, mỗi chậu có đường kính khoảng 70cm. Mỗi chậu ra khoảng 7-8 nụ một đợt. Ảnh: Thời đại. Chị An cho biết từ lúc vùi củ đến lúc đóa sen nở đẹp là khoảng 45 ngày, nếu chậm thì khoảng 2 tháng. Ảnh: Thời đại. Video: Cánh đồng hoa sen tháng 8. Nguồn: Youtube.

