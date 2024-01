Ngắm dừa dát vàng 1 triệu đồng/cặp vẫn “cháy hàng“

Gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vợ chồng anh Nguyễn Anh Vũ (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) lại tất bật sản xuất những quả dừa dát vàng phục vụ nhu cầu trưng bày dịp Tết của khách hàng. Ảnh: Plo Theo anh Vũ, trung bình mỗi cặp dừa dát vàng có giá từ khoảng 450.000 - 650.000 đồng. Ảnh: Người lao động Đặc biệt, những quả nào được trang trí công phu, kỹ lưỡng, đặc biệt hơn giá tới 1 triệu đồng. Ảnh: Người lao động Do lượng khách nhiều hơn năm ngoái nên gia đình anh Vũ phải thức đêm để kịp làm hàng cho khách. Ảnh: Plo Dừa dát vàng có nhiều màu như vàng, đỏ, xanh trong đó màu vàng được ưu chuộng nhất. Ảnh: Duadatvang Những trái dừa vàng trưng ngày Tết tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc nên rất hút khách. Ảnh: Plo Để làm ra một quả dừa dát vàng, người thợ trải qua nhiều công đoạn. Thông thường mất từ 1 - 2 giờ để cho ra một cặp dừa thành phẩm. Ảnh: Người lao động Dừa dát vàng phải là những quả già, to đều, đẹp. Sau đó người thợ quét keo đều khắp quả dừa, sau khoảng 35-40 phút keo khô thì dán lá vàng lên quả dừa. Ảnh: Plo Để trái dừa đẹp hơn, căng bóng, người thợ dùng cọ quét lại một lượt. Đây là công đoạn đòi hỏi người thợ phải thật tỉ mỉ, khéo tay. Ảnh: Người lao động Không chỉ dát vàng, nhiều trái dừa còn được khắc chữ tài lộc. Ảnh: FacebookNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

Gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vợ chồng anh Nguyễn Anh Vũ (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) lại tất bật sản xuất những quả dừa dát vàng phục vụ nhu cầu trưng bày dịp Tết của khách hàng. Ảnh: Plo Theo anh Vũ, trung bình mỗi cặp dừa dát vàng có giá từ khoảng 450.000 - 650.000 đồng. Ảnh: Người lao động Đặc biệt, những quả nào được trang trí công phu, kỹ lưỡng, đặc biệt hơn giá tới 1 triệu đồng. Ảnh: Người lao động Do lượng khách nhiều hơn năm ngoái nên gia đình anh Vũ phải thức đêm để kịp làm hàng cho khách. Ảnh: Plo Dừa dát vàng có nhiều màu như vàng, đỏ, xanh trong đó màu vàng được ưu chuộng nhất. Ảnh: Duadatvang Những trái dừa vàng trưng ngày Tết tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc nên rất hút khách. Ảnh: Plo Để làm ra một quả dừa dát vàng, người thợ trải qua nhiều công đoạn. Thông thường mất từ 1 - 2 giờ để cho ra một cặp dừa thành phẩm. Ảnh: Người lao động Dừa dát vàng phải là những quả già, to đều, đẹp. Sau đó người thợ quét keo đều khắp quả dừa, sau khoảng 35-40 phút keo khô thì dán lá vàng lên quả dừa. Ảnh: Plo Để trái dừa đẹp hơn, căng bóng, người thợ dùng cọ quét lại một lượt. Đây là công đoạn đòi hỏi người thợ phải thật tỉ mỉ, khéo tay. Ảnh: Người lao động Không chỉ dát vàng, nhiều trái dừa còn được khắc chữ tài lộc. Ảnh: Facebook Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết