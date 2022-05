Ngắm cơ ngơi đồ sộ 3 cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Việt Nam

Cùng với toàn đội, bộ 3 cầu thủ trên 23 tuổi, Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng được đánh giá là "vũ khí" hạng nặng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch. Ảnh: Lao động Ngoài sự nghiệp, các cầu thủ này còn thu hút sự chú ý bởi cơ ngơi khá hoành tráng. Cách đây không lâu, Đỗ Hùng Dũng đã xây tặng bố mẹ căn nhà 10 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình Đó là một biệt thự 5 tầng, thuộc khu đô thị cao cấp giữa lòng thành phố Hà Nội. Ảnh: Dân Việt Ngôi nhà thiết kế theo phong cách bán cổ điển, sử dụng tông màu trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình Nội thất trong nhà được bài trí hiện đại, sang trọng. Ảnh chụp màn hình Gia đình Hùng Dũng còn sử dụng thang máy để di chuyển lên các tầng. Ảnh chụp màn hình Giống như Hùng Dũng, tiền vệ Hoàng Đức cũng tích góp một số tiền không nhỏ giúp bố mẹ xây nhà tại quê nhà Hải Dương. Ảnh: FBNV Đó là ngôi nhà có ᴅɪệɴ tích 72,5 m2, do chính bố Đức thiết kế. Ảnh chụp màn hình Tầng 1 là nhà bếp và khu vực sinh hoạt chung. Trong nhà treo nhiều huy chương, bằng khen mà Hoàng Đức đã đạt được trong các giải thi đấu trong nước và tại nước ngoài. Ảnh chụp màn hình Phòng riêng của Hoàng Đức sử dụng chủ yếu các chất liệu gỗ éᴘ với gam màu trung tính. Ảnh: FBNV Trong khi đó, gia đình cầu thủ Tiến Linh hiện tại đang sinh sống trong một nhà vườn rộng lớn, hơn 300m2 ở phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Facebook Phía trước sân là quán cà phê sang trọng. Phía sau là ngôi nhà 2 tầng rộng rãi, tầng 2 có 3 phòng ngủ, dành cho 4 thành viên trong gia đình. Ảnh: Facebook Phòng khách trưng bày rất nhiều huy chương, giải thưởng của Tiến Linh. Ảnh: Facebook Chàng tiền đạo hé lộ một phần không gian sống của gia đình. Ảnh: Facebook Video: Nữ PV Hàn Quốc xinh như diễn viên bất ngờ xuất hiện trong buổi tập U23 Việt Nam. Nguồn: NEXT SPORTS

