“Ngã ngửa” độ chịu chơi của đại gia đeo 50 cây vàng trên người

Mới đây, kênh Youtube Tiến Sài Gòn đăng tải đoạn clip về một đại gia An Giang dát vàng khắp người thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình Vị đại gia dát vàng trên người này là anh Trần Đức Lợi (hay gọi là Đức Lợi Trần, 39 tuổi, ở An Giang). Ảnh chụp màn hình Được biết, anh Trần Đức Lợi đang làm nghề kinh doanh thú cưng cao cấp rồng Nam Mỹ. Ảnh chụp màn hình Anh cho biết có sở thích chơi trội, đeo lượng lớn vàng trang sức trên người được 3 năm nay bởi quan niệm màu vàng tượng trưng cho sự may mắn và giúp anh làm ăn suôn sẻ. Ảnh chụp màn hình Anh Lợi tiết lộ, chiếc dây chuyền đang đeo đúc hình rồng khoảng 7 lượng vàng, vòng tay rồng hổ đính đá khoảng 20 lượng và thậm chí cả 10 ngón tay cũng đeo kín nhẫn vàng. Ảnh Facebook Chưa hết, chiếc mũ hàng hiệu mà anh mua cũng được đính thêm hình mặt hổ 2 lượng vàng vào để tạo dấu ấn riêng. Ảnh Facebook Tổng cộng số vàng anh đeo trên người lên đến hơn 2 kg (khoảng 50 lượng vàng. Ảnh Facebook Ngoài trang sức bằng vàng, đại gia miền Tây này thể hiện độc chịu chơi khi mạ vàng cho chiếc xế hộp của mình. Ảnh chụp màn hình Người trong cuộc tiết lộ, chỉ nguyên chí phí mạ vàng cho xế xịn cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh chụp màn hình Nội thất bên trong xe cũng đều được trang trí màu vàng. Ảnh: Chụp màn hình Anh Trần Đức Lợi còn sở hữu một chiếc xe máy mạ vàng khắc tên mình. Ảnh: Facebook MVideo: Việt Nam Cũng Đã Có Kem Dát Vàng. Nguồn: Tin Tức VTV24

