Ném sơn, tạt dầu và loạt "chiêu bẩn" khó tưởng tượng trong kinh doanh

Vừa qua, dư luận vô cùng xôn xao trước việc quán phở hơn 50 năm tuổi ở Sài Gòn liên tục bị "khủng bố". Theo trình báo của ông Phạm Tùng Linh, 50 tuổi từ đầu tháng 7, tiệm phở của gia đình ông trên đường Pasteur (quận 3, TP.HCM) 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm, lòng heo, đồ bẩn. Ảnh: Zing. Ban đầu, những người tạt sơn chỉ thực hiện hành vi vào ban đêm nhưng gần đây, họ tấn công quán ăn cả vào ban ngày khiến nhiều thực khách và nhân viên hoảng sợ. Ảnh: Plo. Mặt tiền quán phở, sơn, chất bẩn bị tạt tung tóe ở cả phần bảng hiệu. Ảnh: Zing. Sự việc khiến gia đình ông Linh sống trong sợ hãi, không dám ra đường; khách cũng vắng dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh. Ảnh: Plo. Trước đó, tối 28/7/2017, Hoa hậu Phạm Hương khai trương quán trà sữa tại TP HCM với sự góp mặt của rất nhiều sao Việt. Tuy nhiên, khi lễ khai trương diễn ra, một nhóm người đã tạt sơn đen tung tóe khắp nơi khiến Phạm Hương phải báo công an điều tra làm rõ sự việc. Ảnh: Zing. Theo một số khách mời, lúc buổi tiệc gần kết thúc, một nhóm người đi xe máy khá nhanh đã tạt sơn đen vào cửa tiệm của Hoa hậu Phạm Hương. Nhóm người này hành động khá nhanh nên không ai kịp phản ứng. Một số khách mời, khán đứng gần khu vực cửa ra vào bị dính sơn. Ảnh: Vietnamnet. Theo Plo, ngày 18/10/2018, Công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của Giám đốc Công ty Cua Ngon về việc quán của mình bị tạt sơn ở khu vực. Ảnh: Plo. Chia sẻ trên Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Hoàng V. (Giám đốc Công ty Cua Ngon) cho biết: "Trước giờ tôi kinh doanh đã nhiều năm không có mâu thuẫn với bất kì ai, cũng không nợ nần gì ai... Tôi cũng không nghi ngờ ai làm việc này... Giờ tôi lo sợ sự việc sẽ tiếp diễn gây nguy hiểm cho nhân viên, khách hàng của quán". Ảnh: Vietnamnet. Theo Vietnamnet, ngày 4 /7/2013, vợ chồng bà N. (Việt kiều Canada) tố cáo đã hơn hai tháng gia đình bà bị một nhóm đòi nợ thuê đến cắm chốt tại khách sạn F. (quận Bình Thạnh, TP.HCM, nơi gia đình bà đang ở và kinh doanh) không cho khách đến thuê phòng rồi còn nhắn tin chửi bới, gọi điện thoại dọa bắt cóc và tạt a-xít. Ảnh: Vietnamnet. Theo bà N., năm 2011, bà góp vốn với ông P.Đ.C xây dựng khách sạn F. Khi khách sạn khai trương, hoạt động được ba tháng, ông C. và người em là T. đến đòi lại nhà, yêu cầu bà dọn đi và đòi niêm phong khách sạn. Ảnh minh họa: Baogiaothong. Trong khi đang chờ tòa án phán quyết, tháng 2/2013, một nhóm người đến khách sạn xưng là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ thu nợ Taiga cầm tờ giấy do ông T. ủy quyền đòi bà N. phải trả gần 2 tỷ đồng. Từ đó, vào buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, xuất hiện nhóm người lạ chặn ngay cửa khách sạn, hễ khách đến là hùng hổ. Chúng cho người quăng bịch nhớt pha mắm tôm văng bẩn đầy lên khuôn viên và bàn ghế của khách sạn. Ảnh minh họa: vietgiatri. Video: Quán ăn vỉa hè. Nguồn: Youtube.

