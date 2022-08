Mục sở thị “siêu dự án” ở tứ giác Bến Thành Viva Land thế chân Masterise

Khu đất tứ giác Bến Thành có vị trí đắc địa ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM với 4 mặt tiền là đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette và đối diện chợ Bến Thành. (Ảnh: Zing). Đây là khu phức hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, siêu căn hộ, khách sạn 6 sao nằm trên tổng diện tích đất hơn 8.500 m2, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ tháng 4/2013. (Ảnh: Zing). Dự án gồm 2 tòa tháp đối diện nối với nhau bằng khối đế. Tháp Tây cao 55 tầng (240 m), gồm văn phòng cho thuê, khách sạn 6 sao. Tháp Đông cao 48 tầng, gồm căn hộ, khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng hầm. Khối đế gồm 3 tầng để xe và khu thương mại với 2 tầng hầm và 7 tầng nổi. Các căn hộ có diện tích 90 m2, 120 m2, 200 m2, 275 m2. (Ảnh phối cảnh dự án). Dự án ban đầu có tên gọi The Spirit of Saigon, thuộc về chủ đầu tư là Tập đoàn Bitexco. Sau khi xây dựng phần hầm trong giai đoạn 2012-2013, dự án "đắp chiếu" một thời gian dài. Đến tháng 6/2018, dự án được chuyển cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH Saigon Glory, Công ty con mới thành lập do Bitexco chiếm 100% vốn sở hữu. (Ảnh: Báo Đầu tư). Đến đầu năm 2021, cái tên Masterise Homes bất ngờ xuất hiện trên những tấm biển quảng cáo xung quanh công trường khu tứ giác Bến Thành. Ít tháng sau đó, nhà thầu Newtecons cũng chính thức "hồi sinh" tổ hợp này với tên gọi mới One Central HCM. (Ảnh: Hoàng Huy). Gần 2 tháng nay, cái tên Masterise Homes lại được thế chỗ bởi logo Viva Land trên hàng rào bao quanh công trường siêu dự án One Central HCM. Dù vậy, dường như dự án này đang trong trạng thái ngưng xây dựng, trên công trường không một bóng công nhân. (Ảnh: Zing). Trên website chính thức của Viva Land cũng đã đưa dự án này vào danh mục dự án đang phát triển, với tên gọi mới là Pearl. (Ảnh chụp màn hình). Tại dự án bắt đầu xuất hiện từng đoàn người đến làm việc. (Ảnh: Báo Đầu tư). Với sự tham gia vào siêu dự án tứ giác Bến Thành, Viva Land một lần nữa gây ấn tượng với thị trường bất động sản. (Ảnh: Báo Đầu tư). Là tên tuổi mới nhưng Viva Land liên tục góp mặt trong các thương vụ M&A đình đám, qua đó sở hữu nhiều khu đất "vàng" ở các thành phố lớn. (Ảnh: Cung & Cầu).

